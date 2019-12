JAKARTA - Ahmad Abdul menjejakkan kakinya ke ajang Indonesian Idol. Bukan untuk ikut berlomba lagi, Abdul datang sebagai bintang tamu dan mempromosikan lagu barunya, Tell Me Something.

Selain bernostalgia dengan suasana panggung, Abdul juga membuka sesi sharing dengan para finalis. Sebagaimana diketahui, para peserta Indonesian Idol harus mengikuti karantina dan berbagai kelas pelatihan selama mengikuti kompetisi.

Baca Juga:

Steve Kodaline Puji Lagu Baru Ahmad Abdul, Tell Me Something

Ahmad Abdul Beberkan Alasan Masuk ke Genre RnB





"Pasti kangen sih ngerasain zaman dulu. Tadi sempat ngobrol-ngobrol juga sama kontestan, nanyain gimana, kendalanya apa," ungkap Abdul.

Meski menyandang status sebagai runner-up Indonesian Idol 2018, Abdul tak lantas memberikan masukan teknis kepada para peserta. Ia justru lebih ingin mendengarkan masalah-masalah atau kesulitan apa saja yang ada di karantina.

"Ya jadi gimana di karantina, gimana cara ngadepinnya, gitu-gitu aja," jawabnya singkat.

Datang kembali melihat panggung Spektakuler Show jug membuat Abdul bernostalgia dengan musim sebelumnya. Ia masih ingat berbagai kenangan yang pernah dilewati saat dirinya masih menjadi peserta. Baca Juga: Ratna Sarumpaet Bebas, Atiqah Hasiholan Happy Rumah Pasha Ungu Super Luas, Nikita Mirzani: Subhanallah Selain teringat masa-masa gugup di atas panggung, Abdul juga kadang masih terngiang komentar-komentar para juri. Ketika bertemu di luar, Abdul pun tak segan untuk bertegur sapa dengan para juri. "Tadi sempet sih beberapa, BCL ketemu, ya, pasti kangen sih masa-masa itu. Yang pasti di luar ini kita masih berhubungan baik dengan semuanya, aku sama beberapa juri," pungkasnya.