JAKARTA – Tak butuh waktu lama bagi penyanyi Ahmad Abdul untuk meyakinkan diri melamar sang kekasih, Artika Rustam. Sepuluh bulan menjalin hubungan, penyanyi jebolan Indonesian Idol 2018 itu pun melamar Artika.

Momen romantis tersebut dibagikan Ahmad Abdul melalui unggahan di Instagram pribadinya. Dalam sebuah foto, Abdul tampak berdiri berdampingan dengan Artik Rustam.

Abdul yang mengenakan kemeja kotak-kotak tampak merangkul wanita pujaannya. Sementara itu, Artika sendiri menunjukkan jarinya ke arah kamera. Salah satu tangan Artika pun memegang balon berbentuk cincin permata.

Melengkapi unggahannya, pelantun lagu Tell Me Something ini pun menuliskan keterangan yang cukup panjang. Abdul pun mengungkapkan alasan memilih Artika Rustam sebagai pelabuhan hatinya.

“Dia (Artika Rustam) tangguh, tidak tertangani, tak terkalahkan, dan banyak lagi yang bisa dikatakan. Cinta yang saya tahu seharusnya berbeda, menjadi bahagia, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang membahagiakan itu,” tulis Abdul mengawali tulisannya.

Sepuluh bulan menjalin kasih, Abdul dan Artika pun sudah melewati berbagai momen bersama. Hal tersebut pun membuat mereka semakin mengenal satu sama lain. "Setiap situasi yang tidak dapat dipercaya yang membuat kami saling mengenal dan belajar lebih baik. Kita semua berubah, tidak pergi ke masa lalu tetapi menjadi lebih baik untuk hari esok," lanjut Abdul. Hingga akhirnya, Abdul mantap untuk melamar Artika Rustam. Lamaran Abdul pun diterima oleh Artika. "Setelah penerbangan panjang kemarin dan berlutut di depannya tadi malam. Dia bilang iya"! Yang berarti aku tahu dia mencintaiku," katanya. Tahun 2019 tampaknya begitu berkesan bagi penyanyi kelahiran Nusa Tenggara Timur ini. Selain melamar Artika, Abdul juga diketahui baru saja merilis lagu teranyarnya. "2019 merupakan tahun dengan peristiwa besar dalam hidup saya. Lagu tertulis saya sendiri dirilis kemarin yang perlu didengar dan ditonton oleh kalian dan berakhir dengan ini. Aku mencintaimu @artikarustam," tutup Ahmad Abdul.