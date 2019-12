JAKARTA - Salah satu peserta Indonesian Idol 2019 kembali harus tersisih. Pekan ini, langkah Samuel Cipta pun terhenti di babak 10 besar.

Dalam babak spektakuler show kali ini, Samuel membawakan lagu Better Now yang dipopulerkan oleh Post Malone. Penampilan Samuel saat menyanyikan lagu Better Now dinilai begitu datar. Seperti Armand Maulana yang memberikan masukan agar oktav Samuel dinaikan.

Kemudian Bunga Citra Lestari yang mengkritik Samuel dalam hal penjiwaan. Wanita yang akrab disapa BCL itu meminta agar Samuel lebih menjiwai lagu yang dia bawakan.

"Di awal, aku sedikit kaget karena kamu bisa smooth kayak gitu. Cuma kalau boleh kasih masukan gini, ketika masuk chorus emosinya kurang stabil. Harus dilatih lagi emosi dan vokalnya," kata pelantun lagu Pernah Muda ini.

Memasuki sesi result, Samuel pun berada di posisi 3 terbawah. Bersama dengan Samuel Cipta, 2 peserta lainnya pun berada di posisi 3 terendah yakni Agseisa Galuh dan Mirabeth Sonia.

Bagi Samuel sendiri, ini adalah kedua kalinya dia berada di posisi 3 terendah. Sebelumnya, di babak 12 besar, peserta asal Jakarta tersebut juga merasakan di posisi itu.

Samuel Cipta memang tak jarang mendapatkan kritik di awal babak Spektakuler Show. Para juri menilai jika Samuel hampir selalu bermain di nada yang aman. Sementara itu, peserta Indonesian Idol yang masih terus berjuang di babak selanjutnya adalah: 1. Lyodra Ginting 2. Ziva Magnolya 3. Ainun Irsani 4. Agseisa Galuh 5. Tiara Anugrah 6. Mirabeth Sonia 7. Novia Bachmid 8. Muhammad Raja Giannuca 9. Mahalini Raharja