JAKARTA - Ainun menjadi penyanyi yang masuk ke Bottom 3 sebelum memasuki Top 10 Indonesian Idol 2019. Pekerjaan berat harus diselesaikan oleh Ainun agar bisa bertahan di ajang pencarian bakat satu ini.

Tampil membawakan lagu This Is Me dari soundtrack film The Greatest Showman, Ainun terlihat mengalami peningkatan dari segi performance. Hal itu juga disampaikan langsung oleh Anang Hermansyah sebagai juri.

"Ainun, aku bilang jauh lebih baik dari minggu lalu. Kemampuan kamu kembali, kamu membawakan lagu seperti ini kemampuan kamu keluar. Aku bilang ini jauh lebih baik," ujar Anang Hermansyah.

Sementara itu Maia Estianty juga melihat bahwa perkembangan terjadi di dalam diri Ainun di Babak Top 10 malam ini. Walaupun demikian, Bunda Maia tetap memberikan saran dan kritik agar Ainun tetap bisa mengeluarkan semua potensi dalam dirinya.

"Ainun, sepertinya lagu This Is Me yang juga soundtrack The Greatest Showman ini cocok sama kamu. Kalau dicompare dengan lagu aslinya memang buat saya masih kurang, tapi untuk seorang Ainun oke. Tapi banyak yang harus diperbaiki lagi. Ini lagu yang grande baik dari vokal dan aransemennya," papar Maia.

Dengan pujian dan kritik dari para juri, Ainun masih sangat berpeluang masuk ke dalam Bottom 3 Indonesian Idol. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Ainun dari posisi tiga terbawah adalah dengan memberikan vote kalian. Jika masih ingin melihat Ainun tampil di babak selanjutnya, kirim SMS sebanyak-banyaknya dengan format yang sudah ditentukan. Vote juga bisa dilakukan melalui aplikasi Tokopedia.