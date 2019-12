JAKARTA – Faisal Nasimuddin, pria yang belakangan ini dikabarkan dekat dengan Luna Maya melakukan sesi tanya jawab di Insta Stories-nya, Kamis (19/12/2019). Dalam postingan tersebut, Faisal menanyakan perihal pencapaiannya untuk tahun 2020 yang tinggal 14 hari lagi.

“Goals for 2020? #14daysto2020 #sharewithsmf (Pencapaian untuk 2020? 14hari menuju 2020),” tulis Faisal Nasimuddin dalam sesi tanya jawab tersebut.

Para netizen pun mulai memberikan masukan mengenai pencapaian pengusaha asal Malaysia itu di tahun mendatang. Uniknya, salah satu di antara mereka menulis nama Luna Maya dengan dua emotikon hati.

Tampaknya, respons netizen itu pun menarik perhatian Faisal Nasimuddin. Hingga akhirnya, Faisal buka suara terkait hubungannya dengan Luna Maya.

“She is a dear friend and i wish her all the best for 2020 (Luna teman baikku dan aku berharap yang terbaik untuknya di 2020),” tulis Faisal Nasimuddin.

Sejak beberapa bulan lalu, nama Faisal Nasimuddin pun menjadi sorotan publik lantaran kedekatannya dengan Luna Maya. Terlebih, Luna Maya juga bersahabat dengan adik perempuan Faisal Nasimuddin yakni Nadia dan Diana Nasimuddin. Baca Juga: Usai Operasi Gigi, Elly Sugigi Banjir Pujian Netizen Berhasil Raih Penghargaan, Netizen Salfok ke Ekspresi Agnez Mo Santer dikabarkan memiliki hubungan khusus dengan Faisal Nasimuddin, Luna Maya pun membantah. Mantan kekasih Reino Barack itu menyebut jika hubungannya dengan Faisal hanya sekadar pertemanan. Belum lama ini, kabar hubungan Luna Maya dan Faisal Nasimuddin pun kembali menyeruak. Pasalnya, Luna dan pria asal Malaysia itu diketahui menghadiri acara musik bersama di Jakarta. Bahkan, di media sosial beredar video yang memperlihatkan Luna Maya tengah menikmati musik bersama pria yang diduga Faisal Nasimuddin.