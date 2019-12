JAKARTA - Sebelum menjalin kasih dengan Abash, Lucinta Luna ternyata pernah didekati oleh seorang pria bule asal Inggris. Kala itu mereka berkenalan melalui aplikasi pencarian jodoh.

"Waktu itu ada aplikasi-aplikasi gitu kan, pencarian jodoh. Aplikasi Tinder, aku mendapatkan seorang bule," kata Lucinta seperti dikutip Okezone dari tayangan saluran YouTube Ussy Andhika Official pada Rabu (18/12/2019).

Pria bule itu ingin melihat wajah asli Lucinta, sehingga meminta untuk melakukan panggilan video dengan sang pelantun Jom Jom Manjalita itu. Ketika sudah melihat wajahnya, pria itu ingin bertemu langsung dengannya tepat di hari ke-14 perkenalan mereka.

Setelah bertemu langsung dengan Lucinta, pria bule itu mengaku suka dengannya. Tapi yang membuat Lucinta naik pitam, pria itu menanyakan apakah dirinya transgender.

"Nah akhirnya dia suka sama aku, 'I want you, before please, are you transgender?'," Kata Lucinta menyontohkan gaya si pria bule saat bertanya kepadanya.

Lucinta langsung membantah dirinya transgender, melainkan serang perempuan tulen. "i'm not transgender, i'm woman!,". katanya sambil menggebrak meja.

Demi membuktikan dirinya benar seorang perempuan, ia berani membuka baju di hadapan teman perempuan si pria bule. Ia juga mengaku saat itu sedang datang bulan sehingga bisa menjadi bukti penguat.

"Akhirnya setelah gue di tes-tes semuanya, dia punya teman cewek. Temen ceweknya itu ngetes, gue buka baju. 'you're a woman'. Kebetulan gue lagi menstruasi," kata Lucinta.

Akhirnya ketika terbukti dirinya memang benar perempuan, Lucinta dan pria bule itu menjalin asmara.

Namun sayangnya hubungan itu berakhir pada 2016, dan pria tersebut kembali ke negara asalnya.

"Akhirnya dia mau menerima aku apa adanya. Dia membantu aku untuk menyempurnakan keindahan tubuh aku, sampai tahun 2016," pungkasnya.