JAKARTA - Sebagai salah satu sineas tanah air, Fajar Nugros ditunjuk sebagai salah satu dewan juri di ajang Indodax Film Festival 2019. Ajang yang berlangsung dari 2 September hingga tanggal 3 November 2019 akhirnya sudah mengumumkan pemenang.

Adapun yang kemudian keluar sebagai pemenang adalah film berjudul Mitos sebagai Best Short Film, Sudut Rumah sebagai Best Director, Galaxy Adventure sebagai Best Commercial Version, Kinanthi sebagai Most Favorite, dan Juara Sejati sebagai Appreciation Award.

Baca Juga: Fajar Nugros Pertimbangkan Ulang Pilih Jefri Nichol untuk Balada Si Roy

Fajar Nugros sebagai salah satu dewan juri menilai ajang ini sebagai kesempatan para sineas muda untuk muncul ke permukaan.

“Saya sangat senang Indodax telah berhasil menggelar festival seperti ini yang mana memberi ruang dan kesempatan munculnya bakat-bakat baru di dunia film Indonesia," ungkap Fajar Nugros.

Tak hanya Fajar Nugros, salah satu sineas GoenRock juga menjadi salah satu dewan juri pada ajang tersebut. Baca Juga: Jadi Juri Festival Film, Ini Pesan Fajar Nugros pada Sineas Muda Senada dengan Fajar, GoenRock berharap para pemenang dapat eksis dan berkarya menghasilkan film berkualitas Indonesia di masa yang akan datang. “Setelah melihat film-film pendek yang sudah masuk, saya percaya bahwa mereka semua berpotensi untuk menjadi filmmaker profesional dalam waktu dekat dan semoga ke depan Indodax memiliki terobosan baru yakni rutin mengadakan workshop pembuatan film di seluruh pelosok negeri secara berkala,” tambah GoenRock. Lebih dari delapan puluh tim yang melakukan submisi dari 2 September hingga tanggal 3 November 2019. Festival ini juga memberikan hadiah hingga Ratusan Juta rupiah pada para pemenang. Baca Juga: Putusan Pengadilan, Vicky Prasetyo Batal Cerai dari Angel Lelga Oscar Darmawan selaku CEO Indodax juga berharap ajang ini bisa terus berlanjut dan melahirkan sineas-sineas berkualitas di kemudian hari. “ISFF 2019 kami gelar untuk dapat menjadi sarana dan peluang bagi masyarakat Indonesia untuk saling belajar serta memberikan inspirasi dalam upaya mengembangkan perfilman nasional sambil menjalankan misi kita untuk memberikan edukasi seputar blockchain dan digital aset di Indonesia," tutur Oscar Darmawan.