Intro : Em..

Em C Em C Em C Em C

Em C G

sunyi.. dan semarak malam

D

bertabur kilau bintang

Em C G

bulan pun naik perlahan

D

tersipu..

(*)

Em C G

kau dan aku tenggelam

D

dalam dekapan cinta

Em C G

tanpa suara berbincang

D

dua jiwa

(#)

E A

tertiup aroma bunga

E A

mengantarkan nikmat gairah asmara

E A

terlantun untaian mantra

Chorus 1:

G C G

Duhai.. bersemilah..

C F

Cinta kita.. uu..

Intro : Em C Em C

==> Kembali ke : (*), (#)

Chorus 2:

G C G

duhai.. bersemilah

C F

Cinta kita.. tersiram prahara

G C G

kasih.. tersenyumlah

C F Em

dan setia.. dari waktu ke waktu

[Interlude] C Em C Em

C Em C Em C Em C

==> Kembali ke : (#)

Chorus 3:

G C G

duhai.. bersemilah

C F

Cinta kita.. tersiram prahara

G C G

kasih.. tersenyumlah

C F

dan setia.. dari waktu ke waktu

G C G

duhai.. bersemilah

C F

Cinta kita.. tersiram prahara diri

G

bersemi cinta kita

C

meski tersirat prahara

G

tersenyum dan setia

C F

dari waktu ke waktu, uh..

[Ending]

G C G

kasih.. tersenyumlah

C F Em

dan setia.. dari waktu ke waktu..

=================

Chord Originalnya

=================

(ABD)