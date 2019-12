JAKARTA - Penampilan spesial tanpa disangka mewarnai panggung Babak Spektakuler Indonesian Idol Show Top 12. Ainun menjadi penyebab utamanya.

Datang membawakan lagu On My Way milik Alan Walker, Ainun membuat Maia Estianty penasaran jika lagu itu dibawakan dengan aransemen dangdut. Maia pun langsung melirik Judika untuk unjuk kebolehan membawakan skill dangdutnya.

Pada awalnya, Judika terlihat ogah-ogahan meladeni permintaan Maia. Namun sesekali ia menunjukkan kebolehannya dalam membuat cengkok dangdut di lagu tersebut.

Kendati ditolak berulang kali, Maia Estianty tak kenal henti meminta Judika bernyanyi dangdut dan bergoyang di atas panggung. Daniel Mananta pun akhirnya turun tangan mengajak Judika ke atas panggung.

Akhirnya Judika mau naik ke atas panggung dengan syarat semua juri ikut. Anang Hermansyah, Bunga Citra Lestari, Maia Estianty dan Ari Lasso tak pikir panjang menerima permintaan itu.

Semua juri kemudian asyik bergoyang di atas panggung Spektakuler Show Top 12 Indonesian Idol. Lagu On My Way milik Alan Walker dibawakan dengan aransemen dangdut yang kece. Di luar penampilan para juri, aksi Ainun sendiri mendapat pujian. Maia Estianty cukup puas karena Ainun selalu memberi performa terbaiknya.

"Ainun kamu bagus cuma di nada bawah tolong kontrol pitchnya lagi. Tapi kamu bagus banget," puji Maia. Bagi para pendukung Ainun, jangan lupa kirim vote agar idolanya tidak tersingkir di Babak Spektakuler Show Top 12 malam ini. Vote dukungan bisa dikirimkan melalui SMS dengan menulis Nama Kontestan kirim ke 95151.