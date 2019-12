JAKARTA - Festival Film Indonesia telah menyelenggarakan Malam Penganugerahan Piala Citra 2019. Sebanyak 22 kategori pun telah dimenangkan oleh para nominator terpilih.

Dari sekian film yang berlaga di ajang Festival Film Indonesia 2019, Kucumbu Tubuh Indahku dinobatkan sebagai Film Cerita Panjang Terbaik. Film garapan sutradara Garin Nugroho itu juga menyabet tujuh piala lainnya dari kategori yang berbeda.

Setelah Kucumbu Tubuh Indahku, Gundala juga meraih lebih dari satu penghargaan. Film karya sutradara Joko Anwar ini mendapatkan tiga penghargaan di Festival Film Indonesia.

Selain itu, ada juga Keluarga Cemara dengan perolehan dua piala. Hasil yang serupa juga didapatkan oleh Dua Garis Biru. Berikut, daftar pemenang Festival Film Indonesia 2019:

1. Film Dokumenter Pendek Terbaik: Sejauh Kumelangkah- Ucu Agustin

2. Film Dokumenter Panjang Terbaik: Help is on The Way - Ismail Fahmi Lubis

3. Film Cerita Pendek Terbaik: Tak Ada yang Gila di Kota Ini - Wregas Bhanuteja

4. Film Animasi Terbaik: Nussa Bisa - Bony Wirasmono

5. Pemeran Pendukung Wanita Terbaik: Cut Mini - Dua Garis Biru

6.Pemeran Pendukung Pria Terbaik: Whani Dharmawan - Kucumbu Tubuh Indahku

7. Penata Rias Terbaik: Eba Sheba, Sutomi, Adi Wahono - My Stupid Boss 2

8. Penata Busana Terbaik: Retno Ratih Damayanti - Kucumbu Tubuh Indahku 9. Pengarah Artistik Terbaik: Edy Wibowo - Kucumbu Tubuh Indahku 10. Penyunting Gambar Terbaik: Greg Arya - Kucumbu Tubuh Indahku 11. Penata Suara Terbaik: Khikmawan Santosa, Anhar Moha - Gundala Baca juga: Raih Piala Citra 2019, Raihaanun Berharap Kekerasan terhadap Wanita Musnah 12. Pencipta Lagu Tema Terbaik: Harry Tjahjono, Arswendo Atmowiloto - "Harta Berharga" - Keluarga Cemara 13 Penata Musik Terbaik: Ramondo Gascaro - Kucumbu Tubuh Indahku 14. Pengarah Sinematografi Terbaik: Ical Tanjung - Gundala 15. Penata Efek Visual Terbaik: Abby Eldipie - Gundala 16. Penulis Skenario Adaptasi Terbaik: Gina S. Noer, Yandy Laurens - Keluarga Cemara 17. Penulis Skenario Asli Terbaik: Gina S. Noer - Dua Garis Biru 18. Pemeran Utama Pria Terbaik: Muhammad Khan - Kucumbu Tubuh Indahku 19. Pemeran Utama Wanita Terbaik: Raihaanun - 27 Steps Of May 20. Sutradara Terbaik: Garin Nugroho - Kucumbu Tubuh Indahku 21. Lifetime Achievement: Ade Irawan 22. Film Cerita Panjang Terbaik : Kucumbu Tubuh Indahku