SEOUL – Girlband asal Korea Selatan, BLACKPINK siap menyapa penggemar mereka, Blink, lewat album terbaru. Rencananya comeback ini akan berlangsung di tahun 2020.

Kabar comeback BLACKPINK dikonfirmasi YG Entertainment, agensi pelantun Kill This Love tersebut. Namun dalam keterangannya, mereka masih merahasiakan tanggal pasti kapan girlband yang digawangi Lisa, Jennie, Rose dan Jisoo itu merilis karya tersebut.

“Tanggal pastinya belum diputuskan, tetapi tujuannya adalah untuk comeback awal tahun depan," ujar perwakilan YG Entertainment seperti dikutip dari Soompi pada Jumat (29/11/2019).

BLACKPINK ternyata sudah masuk dapur rekaman untuk membuat beberapa single yang nantinya ada di album tersebut. Hingga saat ini, belum diketahui apakah akan berjenis mini album atau studio album.

Ini akan menjadi comeback mereka setelah pada 5 April 2019 merilis mini album Kill This Love. Ada lima lagu di album tersebut diantaranya Kill This Love, Don’t Know What To Do, Kick It, Hope Not dan remix Ddu Du Ddu Du.

Mini album ketiga BLACKPINK meraih kesuksesan di Billboard. Tercatat Kill This Love menduduki peringkat 1 Worlds Album Chart, April lalu. Selain itu, penjualan album ini juga meningkat drastis dari album sebelumnya.

Jika Square Up yang rilis tahun 2018 berhasil menjual lebih dari 280 ribu keping di Korea, maka Kill This Love mampu mencatat 308 ribu keping CD yang terjual. Tidak menutup kemungkinan, album terbaru BLACKPINK nanti turut menuai kesuksesan seperti sebelumnya. Selain tengah mempersiapkan album baru, BLACKPINK juga masih disibukkan dengan tur dunia, Blackpink World Tour (In Your Area). Pada fase terakhir, pelantun Ddu Du Ddu Du ini akan menggelar empat konser mereka di Jepang. Mulai dari tanggal 4 Desember 2019 hingga 22 Februari 2020. Karier BLACKPINK yang dimulai tahun 2016 lewat lagu Boombayah dan Whistle sudah mencuri perhatian. Dilanjutkan tahun berikutnya dengan merilis As If It's Your Last dan Ddu Du Ddu Du pada 2018. BLACKPINK juga sempat berkolaborasi dengan penyanyi Dua Lipa di lagu Kiss And Make Up.