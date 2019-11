SANTA MONICA - BLACKPINK berhasil menyapu bersih tiga penghargaan dari ajang E! People’s Choice Awards yang digelar pada 10 November 2019 di Barker Hangar, Santa Monica, Amerika Serikat.

Kategori The Group of 2019 merupakan trofi pertama yang mereka menangkan. Menariknya, BLACKPINK berhasil menggeser tujuh pesaingnya dalam kategori tersebut: Jonas Brothers, 5 Seconds Of Summer, Panic! At The Disco, CNCO, Imagine Dragons, The Chainsmokers, dan BTS.

Selanjutnya, BLACKPINK memenangkan kategori The Music Video of 2019 lewat Kill This Love. Jennie cs berhasil menjegal dominasi tujuh kompetitornya, termasuk Billie Eilish (Bad Guy), Ariana Grande (7 Rings), dan Taylor Swift feat Brendon Urie of Panic! At The Disco (ME!).

BLACKPINK juga berhasil menyingkirkan Shawn Mendes dan Camila Cabello (Senorita), Sam Smith dan Normani (Dancing With a Stranger), Daddy Yankee & Snow (Con Calma), serta rekan satu negaranya BTS feat Halsey (Boy With Luv).

Terakhir, girlband yang debut pada 8 Agustus 2016 itu juga memenangkan kategori The Concert Tour of 2019 lewat tur 'BLACKPINK 2019 World'. Untuk kategori ini, mereka kembali mengalahkan pesaing tangguhnya, BTS (Love Yourself, Speak Yourself). Pesaing BLACKPINK lainnya dalam kategori ini adalah Lady Gaga (Enigma), Ariana Grande (Sweetener), P!nk (Beautiful Trauma), Justin Timberlake (Man of the Woods), Jennifer Lopez (It's My Party), serta Cher (Here We Go Again Tour).