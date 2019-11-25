LOS ANGELES – American Music Awards (AMA) 2019 memberikan 30 penghargaan kepada insan musik Hollywood. Acara yang sudah ada sejak 47 tahun lalu itu kini digelar di Microsoft Theater, Los Angeles, California, Amerika Serikat pada Minggu, 24 November 2019.
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Penyanyi asal Amerika, Ciara didapuk sebagai host American Music Awards 2019 yang diramaikan para musisi dunia. Selena Gomez membuka ajang penghargaan tersebut lewat lagu teranyarnya, Lose You To Love Me.
Aksi memukau Ciara juga mencuri panggung American Music Awards 2019. Selain dua penyanyi tersebut, ajang penghargaan ini juga diisi oleh Taylor Swift, Post Malone, Dua Lipa, Lizzo, Jonas Brother hingga Billie Eilish.
Mengutip Billboard, dari 30 penghargaan, Taylor Swift memborong enam trofi American Music Awards 2019. Termasuk salah satu yang spesial, Artist of The Decade Award. Sementara itu Post Malone yang meraih 7 nominasi, hanya berhasil membawa pulang satu penghargaan, Favorite Album – Rap/Hip-Hop.
Berikut Okezone merangkum daftar pemenang American Music Awards 2019:
1. Artist of the Year: Taylor Swift
2. New Artist of the Year: Billie Eilish
3. Collaboration of the Year: Señorita, Shawn Mendes and Camila Cabello
4. Tour of the Year: BTS
5. Favorite Music Video: Taylor Swift, You Need to Calm Down
6. Favorite Social Artist: BTS
7. Favorite Soundtrack: Bohemian Rhapsody, Queen
8. Favorite Male Artist – Pop/Rock: Khalid
9. Favorite Female Artist – Pop/Rock: Taylor Swift
10. Favorite Duo or Group – Pop/Rock: BTS
11. Favorite Album – Pop/Rock: Lover - Taylor Swift, Lover
12. Favorite Song – Pop/Rock: Without Me – Halsey
13. Favorite Male Artist – Country: Kane Brown
14. Favorite Female Artist – Country: Carrie Underwood
15. Favorite Duo or Group – Country: Dan+Shay
16. Favorite Album – Country: Cry Pretty, Carrie Underwood
17. Favorite Song – Country: Dan+Shay , Speechless
18. Favorite Artist – Rap/Hip-Hop: Cardi B
19. Favorite Album – Rap/Hip-Hop: Hollywood's Bleeding, Post Malone
20. Favorite Song – Rap/Hip-Hop: Old Town Road - Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus
21. Favorite Male Artist – Soul/R&B: Bruno Mars
22. Favorite Female Artist – Soul/R&B: Beyonce
23. Favorite Album – Soul/R&B: Free Spirit, Khalid
24. Favorite Song – Soul/R&B: Talk, Khalid
25. Favorite Artist – Alternative Rock: Billie Eilish
26. Favorite Artist – Adult Contemporary: Taylor Swift
27. Favorite Artist – Latin: J Balvin
28. Favorite Artist – Contemporary Inspirational: Lauren Daigle
29. Favorite Artist – Electronic Dance Music: Marshmello
30. Artist of the Decade: Taylor Swift