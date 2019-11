LOS ANGELES – American Music Awards (AMA) 2019 memberikan 30 penghargaan kepada insan musik Hollywood. Acara yang sudah ada sejak 47 tahun lalu itu kini digelar di Microsoft Theater, Los Angeles, California, Amerika Serikat pada Minggu, 24 November 2019.

Baca Juga:

- Selena Gomez Pertama Kali Bawakan Lagu Lose You to Love Me di AMA 2019

- Anggunnya Agnez Mo di Red Carpet AMA Awards 2019

Penyanyi asal Amerika, Ciara didapuk sebagai host American Music Awards 2019 yang diramaikan para musisi dunia. Selena Gomez membuka ajang penghargaan tersebut lewat lagu teranyarnya, Lose You To Love Me.

Aksi memukau Ciara juga mencuri panggung American Music Awards 2019. Selain dua penyanyi tersebut, ajang penghargaan ini juga diisi oleh Taylor Swift, Post Malone, Dua Lipa, Lizzo, Jonas Brother hingga Billie Eilish.

Mengutip Billboard, dari 30 penghargaan, Taylor Swift memborong enam trofi American Music Awards 2019. Termasuk salah satu yang spesial, Artist of The Decade Award. Sementara itu Post Malone yang meraih 7 nominasi, hanya berhasil membawa pulang satu penghargaan, Favorite Album – Rap/Hip-Hop.

Berikut Okezone merangkum daftar pemenang American Music Awards 2019:

1. Artist of the Year: Taylor Swift

2. New Artist of the Year: Billie Eilish

3. Collaboration of the Year: Señorita, Shawn Mendes and Camila Cabello

4. Tour of the Year: BTS

5. Favorite Music Video: Taylor Swift, You Need to Calm Down

6. Favorite Social Artist: BTS

7. Favorite Soundtrack: Bohemian Rhapsody, Queen

8. Favorite Male Artist – Pop/Rock: Khalid

9. Favorite Female Artist – Pop/Rock: Taylor Swift

10. Favorite Duo or Group – Pop/Rock: BTS

11. Favorite Album – Pop/Rock: Lover - Taylor Swift, Lover

12. Favorite Song – Pop/Rock: Without Me – Halsey

13. Favorite Male Artist – Country: Kane Brown

14. Favorite Female Artist – Country: Carrie Underwood

15. Favorite Duo or Group – Country: Dan+Shay

16. Favorite Album – Country: Cry Pretty, Carrie Underwood

17. Favorite Song – Country: Dan+Shay , Speechless

18. Favorite Artist – Rap/Hip-Hop: Cardi B

19. Favorite Album – Rap/Hip-Hop: Hollywood's Bleeding, Post Malone

20. Favorite Song – Rap/Hip-Hop: Old Town Road - Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus

21. Favorite Male Artist – Soul/R&B: Bruno Mars

22. Favorite Female Artist – Soul/R&B: Beyonce

23. Favorite Album – Soul/R&B: Free Spirit, Khalid

24. Favorite Song – Soul/R&B: Talk, Khalid

25. Favorite Artist – Alternative Rock: Billie Eilish

26. Favorite Artist – Adult Contemporary: Taylor Swift

27. Favorite Artist – Latin: J Balvin

28. Favorite Artist – Contemporary Inspirational: Lauren Daigle

29. Favorite Artist – Electronic Dance Music: Marshmello

30. Artist of the Decade: Taylor Swift