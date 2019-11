LOS ANGELES - Selena Gomez membuka American Music Awards (AMA) 2019 yang diselenggarakan di Microsoft Theater, Los Angeles pada Senin 24 November 2019. Dalam kesempatan itu, dia pertama kali menyanyikan dua single terbarunya yaitu Lose You to Love Me dan Look At Her Now.

Dilansir dari Billboard, Gomez memasuki panggung dan menyanyikan Lose You To Love Me sendirian dengan mikrofon. Siaran AMA penuh dengan warna hitam dan putih. Penampilannya membuat para penoton melambaikan tangan serta bergoyang ke kanan dan kiri.

Kemudian penyanyi 27 tahun itu naik ke tangga kecil dan diapit oleh penari. Gomez seketika mengubah gaun panjang hitamnya menjadi bodysuit yang berkilauan saat membawakan lagu Look At Her Now.

Lewat lagu bernuansa upbeat itu, penampilannya seperti menjadi pertunjukan tari. Semakin sempurna kala penampilannya dibungkus dengan ledakan kembang api.

Lagu Lose You to Love Me menduduki puncak tangga lagu Hot 100. Sedangkan Look At Her Now adalah bagian dari album terbarunya yang akan dirilis 10 Januari 2020.

Meski Selena Gomez tidak menjadi nominasi AMA 2019 kali ini, dia pernah mendapat dua nominasi pada 2016 silam. Salah satunya kategori artis pop/rock wanita terfavorit yang berhasil dia menangkan. AMA 2019 berlangsung meriah dengan kehadiran pemandu acara, Ciara serta deretan bintang ternama. Seperti Taylor Swift, Green Day, Billie Eilish, Lizzo, Post Malone dan lainnya.