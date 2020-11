LOS ANGELES - Perhelatan salah satu acara penghargaan musik bergengsi di Amerika, American Music Awards (AMA) tahun ini baru saja usai digelar 22 November 2020.

Dipandu oleh aktris Taraji P. Henson, American Music Awards diselenggarakan di Microsoft Theater, Los Angeles ini menghadirkan aksi panggung dari para musisi ternama. Billie Eilish, Shawn Mendes, Justin Bieber, Katy Perry, Jennifer Lopez and Maluma, The Weeknd, Kenny G, BTS, Megan Thee Stallion, Dua Lipa, hingga Dan + Shay.

Siapa saja musisi yang tahun ini berhasil meraih trofi kemenangan di American Music Awards 2020? Melansir Variety, Senin (23/11/2020) berikut daftar lengkap pemenang American Music Awards 2020.

1. Artist of The Year : Taylor Swift

2. New Artist of The Year : Doja Cat

3. Collaboration of The Year : Dan + Shay & Justin Bieber, (10.000 Hours)

4. Favorite Social Artist : BTS

5. Favorite Music Video : Taylor Swift, Cardigan

6. Favorite Male Artist-Pop/Rock : Justin Bieber

7. Favorite Female Artist-Pop/Rock: Taylor Swift

8. Favorite Duo Group-Pop/Rock: BTS

9. Favorite Album-Pop/Rock : Harry Styles, Fine Line

10. Favorite Song-Pop/Rock :Dua Lipa, Don’t Start Now

11. Favorite Male Artist-Country : Kane Brown 12. Favorite Female Artist-Country: Maren Morris 13. Favorite Duo or Group-Country: Dan + Shay 14. Favorite Album-Country: Blake Shelton (Fully Loaded: God’s Country) 15. Favorite Song-Country: Dan + Shay with Justin Bieber (10.000 Hours) 16. Favorite Male Artist-Rap/Hip-Hop: Juice WRLD 17. Favorite Female Artist-Rap/Hip-Hop: Nicki Minaj 18. Favorite Album-Rap/Hip-Hop: Roddy Ricch, (Please Forgive Me For Being Anti Social) 19. Favorite Male Artist- Soul/R&B: The Weeknd 20. Favorite Female Artist- Soul/R&B: Doja Cat 21. Favorite Album- Soul/R&B: The Weeknd (After Hours) 22. Favorite Song- Soul/R&B: The Weeknd (Heartless) 23. Favorite Male Artist-Latin : Bad Bunny 24. Favorite Female Artist-Latin : Becky G 25. Favorite Album-Latin : Bad Bunny (HLQMDLG) 26. Favorite Song- Latin: Karol G & Nicki Minaj (Tusa) 27. Favorite Artist-Alternative Rock : Twenty One Pilots 28. Favorite Artist-Adult Contemporary : Jonas Brothers 29. Favorite Artist- Contemporary Inspirational : Lauren Daigle 30. Favorite Artist-EDM : Lady Gaga 31. Favorite Soundtrack : Birds of Prey: The Album