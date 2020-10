LOS ANGELES - Daftar nominasi American Music Awards (AMAs) resmi dirilis. Tahun ini, ada tiga boy group K-Pop yang masuk dalam daftar nominasi tersebut. Mereka adalah BTS, NCT 127, dan EXO.

Mengutip Allkpop, Selasa (27/10/2020), ini merupakan nominasi kedua BTS dalam kategori Favorite Duo or Group Pop/Rock, setelah menang pada 2018. Tak hanya itu, RM cs juga berhasil menembus kategori Favorite Social Artist.

BTS memenangkan kategori Favorite Social Artist pada 2018 dan membawa pulang tiga trofi pada 2019: Tour of the Year, Favorite Duo or Group-Pop/Rock, dan Favorite Social Artist.

Dalam kategori Favorite Social Artist, BTS akan bersaing dengan NCT 127 dan EXO. Ini menjadi pengalaman pertama bagi kedua boy group bentukan SM Entertainment itu masuk dalam kategori tersebut.

Nominator dalam kategori tersebut dipilih berdasarkan penjualan album dan single digital sang artis. Performa di radio, streaming, aktivitas media sosial, dan tur juga turut menjadi penilaian untuk masuk menjadi nominator.

Bersama BTS, NCT 127, dan EXO, ada juga sederet nama musisi internasional populer lainnya. Billie Eilish, Ariana Grande, Jonas Brother, dan Maroon 5 adalah beberapa di antaranya.*

