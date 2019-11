JAKARTA - Novel karya Tere Liye kembali diangkat ke layar lebar. Film RembulanTenggelam di Wajahmu sudah siap digarap oleh Max Pictures.

Setelah proses syuting film yang disutradarai oleh Danial Rifky rampung, pada Selasa (19/11), secara bersamaan Max Pictures resmi merilis official poster dan trailer film Rembulan Tenggelam di Wajahmu.

Menurut Ody Mulya, Produser Max Pictures, film ini mengandung banyak pesan. Tak lupa, ia juga berterima kasih karena telah diberi kepercayaan untuk menggarap novel ini.

"Saya bersyukur mendapat kepercayaan dari Tere Liye untuk mengangkat novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu ke layar lebar. Banyak pesan yang disampaikan dalam cerita ini, yang sangat menyentuh," ungkapnya.

Dalam menggarap film ini, sang produser dan sutradara mengungkapkan telah melakukan yang terbaik walaupun mendapat sedikit kendala.

”Untuk sebuah tema ‘Spiritual Journey’, Rembulan Tenggelam di Wajahmu memiliki naratif yang kuat dan terlampau unik, sehingga untuk menuturkannya saya harus memasukkan beragam bentuk genre dalam satu film,” ujar Danial Rifky, sutradara film ini.

"Saya harus bolak-balik ke Bandung menemui Mas Tere Liye untuk memperbarui naskah film agar sesuai dengan naskah cerita asli," ujar sang Produser, Ody Mulya.

Tere Liye, sang penulis, mengaku penasaran akan fillm hasil adaptasi dari novelnya tersebut. "Novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu adalah satu-satunya novel yang paling penting sekali dalam perjalanan penulisan saya. Menulis novel ini 10 tahun yang lalu adalah pengalaman yang menyenangkan dan menantang. Saya tidak sabar menyaksikan novel ini menjadi film, dan semoga film tersebut memenuhi atau bahkan melompati ekspektasi pembaca novel ini," harap penulis 40 tahun ini.

Film Rembulan Tenggelam di Wajahmu, bercerita tentang Ray seorang pemilik perusahaan raksasa yang kaya raya, terpandang dan disegani. Pada usia 60 tahun, ia sendirian dan sakit. Dalam keadaan antara hidup dan mati di rumah sakit, seseorang dengan wajah teduh datang dan membawa Ray untuk kembali menyusuri masa lalunya. Mereka kembali dan menemukan lima pertanyaan yang pernah ia teriakkan kepada Tuhan.

Film yang akan dibintangi Arifin Putra, Anya Geraldine, Bio One, Donny Alamsyah, Kiki CJR, Aryo Wahab, Ari Irham, Yudha Keling dan Cornelius Sunny ini akan tayang di seluruh bioskop Indonesia pada 12 Desember 2019.