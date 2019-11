JAKARTA - Lama tak terlihat di dunia hiburan, Manohara ternyata kini menjadi seorang vegan. Gaya hidup ini dipilih karena Mano sangat peduli dengan hewan.

Manohara mengaku sudah menjadi vegan sejak 2013. Meski demikian, Mano tak begitu ketat dalam menjaga asupan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya.

"I'm not like perfect vegan. Kan asa orang yang vegan tapi kayak strict banget, misalnya kalau dalam roti mengandung susu atau telur dia gak makan. But I'll eat it kalau memang hanya itu opsinya," kata Manohara saat ditemui di Jakarta Selatan, Senin (18/11/2019).

Tak hanya berlaku pada makanan, Manohara juga tidak ingin menggunakan barang-barang yang terbuat dari bagian tubuh hewan.

Manohara sangat membatasi dirinya untuk tidak menggunakan bulu-bulu dari hewan. Demi kepeduliannya terhadap lingkungan, Manohara memilih untuk tidak menggunakan barang-barang fashion yang terbuat dari hewan.

"Karena kalau so leather itu justru jeleknya untuk environment, karena bahan-bahan yang digunakan banyaknya pakai microplastic dan kimia, jadi saya memutuskan untuk beli leather tapi yang vintage," paparnya.

Selain itu, Manohara juga sekarang bekerja di bisnis publishing yang bergerak dalam bidang perlindungan jual-beli hewan.

"Biasanya hewan-hewan yang ilegal yang dijual belikan, diambil oleh JAAN, direhabilitasi dan direlease kembali," tutupnya.