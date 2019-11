JAKARTA - Visinema akan meluncurkan film Eggnoid yang diadaptasi dari Webtoon karya Archie The RedCat. Film tersebut akan menghadirkan sesuatu yang segar karena memiliki unsur fiksi ilmiah.

Film ini mengisahkan sosok Eggy yang bukan manusia biasa, melainkan Eggnoid yang dikirim dari masa depan. Dalam poster film, Eggy yang diperankan oleh Morgan Oey berada di dalam eggpod yang menyerupai telur.

Menurut sang produser, Nurita Anandia, desain eggpod tersebut dibuat berbeda dari versi komik yang terkesan bersih dan memiliki sayap. Visinema ingin memberikan pesan tentang pentingnya menjaga hubungan manusia dengan sesama manusia dan bumi lewat wujud eggpod tersebut.

"Kita lupa bahwa hari ini human connection itu makin sedikit. Kita udah makin enggak peduli sama orang, sama bumi, yang paling utamanya sama bumi dan manusia," tutur Nurita saat berkunjung ke kantor redaksi Okezone di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019).

Nurita melanjutkan, "Kita mengubah itu (eggpod) karena kita punya tema dan juga kekhawatiran sebagai manusia. Enggak cuma for the sake of film, karena concern kita juga ke dunia hari ini."

Tim produksi pun bekerja keras untuk menemukan desain eggpod yang sesuai. Mereka rajin berdiskusi tentang bagaimana gambaran masa depan dan apa kemungkinan yang akan terjadi. Film Eggnoid mengambil latar cerita dua tahun pasca pertemuan Eggy dan Ran. Eggy bukan manusia biasa, melainkan Eggnoid yang dikirim dari masa depan. Jatuh cinta pada Ran akan membuatnya dikirim pulang ke masa depan dan berpisah selamanya dengan Ran. Selain Morgan Oey, deretan artis yang turut membintangi film ini adalah Sheila Dara, Kevin Julio, dan Luna Maya. Kisah manusia dari masa depan ini akan tayang di bioskop Tanah Air mulai 5 Desember 2019.