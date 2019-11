[Intro]

Am D G Em

Am D G Em

[Verse]

Am D

Kita tak lagi satu

G Em

Tapi saling merindu

Am D

Meskipun tak bersama

G

Ku masih rasakan sinyal cintamu

[Pre-Chorus]

Em B

Firasatku berkata

G A

Kau merasakan yang sama

Am D#

Kasihku

[Chorus]

Cm F

Katakanlah saja bila

A# Gm

Bila kau masih mencinta

Cm

Buat apa kau berdusta

F A# Gm

Katakan yang sejujurnya

Cm F

Dirikupun menginginkan

G

Semua seperti dahulu kala

F Gm G#

Mungkinkah cinta la ma

Cm F A#

Kita bersemi kembali

[Rap]

Wait

Am

I know i made a few mistakes in the past

D G

But i was so young like Drake in Degrassi

Em

Bad boy call me Puff Daddy

Am

But It's should be "Me and you" like Cassie

D

I miss you so much girl I can't sleep

G

And if you still want me then tell me Tell me how to make you come back

We can unwrap, rewind like a throwback

[Pre-Chorus]

Em B

Firasatku berkata

G A

Kau merasakan yang sama

Am D#

Kasihku hooooow

[Chorus]

Cm F

Katakanlah saja bila

A# Gm

Bila kau masih mencinta

Cm

Buat apa kau berdusta

F A# Gm

Katakan yang sejujurnya

Cm F

Dirikupun menginginkan

G

Semua seperti dahulu kala

F Gm G#

Mungkinkah cinta la ma

Cm F A#

Kita bersemi kembali

[Rap-Ending]

I know you're hard to find like Nemo

I think you need a ring like Melo

Baby i want you back now back now

I ain't never gonna back down back down

meand you? It's a wrap now

Baby i can be your rock. Smack down

(ABD)