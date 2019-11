JAKARTA - Setelah melewati berbagai tahapan penjurian, daftar lengkap nominasi Festival Film Indonesia 2019 akhirnya diumumkan. Dalam acara yang dihadiri sineas-sineas Tanah Air, beberapa nama yang keluar sebagai nomine memang sudah bisa diprediksi dari sebelumnya.

Dalam kategori Penulis Skenario Asli Terbaik, misalnya, para nomine yang masuk adalah Garin Nugroho, Joko Anwar, Gina S. Noer, Rayya Makarim, dan Titien Wattimena.

Tahun ini benar-benar menjadi tahunnya Gina S. Noer sebagai seorang penulis skenario. Selain bertarung di kategori Penulis Skenario Asli Terbaik lewat Dua Garis Biru, Gina juga masuk dalam kategori Pencipta Skenario Adaptasi Terbaik karena dua filmnya masuk, Bebas dan Keluarga Cemara.

Keseruan tak hanya terjadi di kategori penulis saja, persaingan sengit pun terjadi di kategori lainnya. Zara JKT48 langsung menembus Pemeran Utama Wanita Terbaik bersama Nirina Zubir, Raihaanun, Sha Ine Febriyanti, dan Sissy Priscillia.

Sementara itu di kategori Pemeran Utama Pria Terbaik, para aktor yang masuk lebih banyak jika dibandingkan dengan wanita. Total ada enam aktor yang akan bersaing memperebutkan Piala Citra tahun ini.

Abimana Aryasatya, akan bersaing melawan Angga Yunanda, Lukman Sardi, Muhammad Khan, Reza Rahadian, dan Ringgo Agus Rahman.

Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak daftar lengkap nominasi Festival Film Indonesia 2019.

NOMINASI FILM CERITA PANJANG TERBAIK

1. 27 STEPS OF MAY - Produksi: Green Glow Pictures - Produser: Wilza Lubis, Rayya Makarim, Ravi L. Bharwani

2. BUMI MANUSIA - Produksi: Falcon Pictures - Produser:Frederica

3. DUA GARIS BIRU - Produksi: Starvision, Wahana Kreator - Produser: Chand Parwez Servia, Fiaz

Servia

4. KELUARGA CEMARA - Produksi: Visinema Pictures - Produser: Anggia Kharisma, Gina S. Noer

5. KUCUMBU TUBUH INDAHKU - Produksi: fourcolours films - Produser: Ifa Isfansyah

NOMINASI SUTRADARA TERBAIK

1. Garin Nugroho – KUCUMBU TUBUH INDAHKU

2. Gina S. Noer – DUA GARIS BIRU

3. Hanung Bramantyo – BUMI MANUSIA

4. Ravi L. Bharwani – 27 STEPS OF MAY

5. Riri Riza - BEBAS

NOMINASI PENULIS SKENARIO ASLI TERBAIK

1. Garin Nugroho – KUCUMBU TUBUH INDAHKU

2. Gina S. Noer – DUA GARIS BIRU

3. Joko Anwar – ORANG KAYA BARU

4. Rayya Makarim – 27 STEPS OF MAY

5. Titien Wattimena - AMBU

NOMINASI PENULIS SKENARIO ADAPTASI TERBAIK

1. Gina S. Noer, Yandy Laurens – KELUARGA CEMARA

2. Joko Anwar - GUNDALA

3. Mira Lesmana, Gina S. Noer - BEBAS

4. Rano Karno – SI DOEL THE MOVIE 2

5. Upi - MY STUPID BOSS 2

NOMINASI PENGARAH SINEMATOGRAFI TERBAIK

1. Arfian – MY STUPID BOSS 2

2. Ical Tanjung – GUNDALA

3. Ical Tanjung – AVE MARYAM

4. Padri Nadeak – DUA GARIS BIRU

5. Yudi Datau – AMBU

NOMINASI PENGARAH ARTISTIK TERBAIK

1. Adrianto Sinaga – A MAN CALLED AHOK

2. Allan Sebastian – BUMI MANUSIA

3. Edy Wibowo – KUCUMBU TUBUH INDAHKU

4. Oscart Firdaus – DUA GARIS BIRU

5. Vida Sylvia – 27 STEPS OF MAY

6. Wencislaus de Rozari – GUNDALA

NOMINASI PENATA EFEK VISUAL TERBAIK

1. Abby Eldipie – GUNDALA

2. Andi Novianto, Gaga Nugraha, R. Satria Bhayangkara – DREADOUT

3. Herdanius Larobu – GHOST WRITER

4. Herdanius Larobu – POCONG: THE ORIGIN

5. Raiyan Laksamana – BUMI MANUSIA

NOMINASI PENYUNTING GAMBAR TERBAIK

1. Aline Jusria - DUA GARIS BIRU

2. Greg Arya – KUCUMBU TUBUH INDAHKU

3. Sentot Sahid, Reynaldi Christanto – BUMI MANUSIA

4. Wawan I. Wibowo, Lilik Subagyo – 27 STEPS OF MAY

5. W. Ichwandiardono – BEBAS

NOMINASI PENATA SUARA TERBAIK

1. Khikmawan Santosa, Anhar Moha – GUNDALA

2. Khikmawan Santosa, Dicky Permana - KUCUMBU TUBUH INDAHKU

3. Khikmawan Santosa, M. Ikhsan Sungkar, Adimolana Machmud - POCONG: THE ORIGIN

4. Khikmawan Santosa, Syamsurrijal, Siti Asifa Nasution - DUA GARIS BIRU

5. Satrio Budiono, Khikmawan Santosa, Krisna Purna - BUMIMANUSIA

6. Satrio Budiono, Sutrisno - BEBAS

NOMINASI PENATA MUSIK TERBAIK

1. Andhika Triyadi - BUMI MANUSIA

2. Andhika Triyadi - DUA GARIS BIRU

3. Aghi Narottama, Bemby Gusti, Tony Merle – GUNDALA

4. Lie Indra Perkasa – BEBAS

5. Ramondo Gascaro - KUCUMBU TUBUH INDAHKU

6. Thoersi Argeswara - 27 STEPS OF MAY

NOMINASI PENCIPTA LAGU TEMA TERBAIK

1. Andi Rianto, Titien Wattimena - “Semesta Pertamaku” -AMBU

2. Dimas Wibisana, Bianca Nelwan, Mira Lesmana - “Aku Tanpamu” - BEBAS

3. Harry Tjahjono, Arswendo Atmowiloto - “Harta Berharga” - KELUARGA CEMARA

4. Isyana Sarasvati, Rara Sekar Larasati - “Luruh” - MILLY & MAMET: INI BUKAN CINTA &

RANGGA

5. Iwa K., R. Yudis Dwikorana, Toriawan Sudarsono - “Bebas” - BEBAS

NOMINASI PENATA BUSANA TERBAIK

1. Chitra Subiyakto, Gemailla Gea Geriantiana – BEBAS

2. Gemailla Gea Geriantiana - A MAN CALLED AHOK

3. Isabelle Patrice – GUNDALA

4. Retno Ratih Damayanti - BUMI MANUSIA

5. Retno Ratih Damayanti - KUCUMBU TUBUH INDAHKU

NOMINASI PENATA RIAS TERBAIK

1. Darwyn Tse – GUNDALA

2. Eba Sheba, Sutomo, Adi Wahono - MY STUPID BOSS 2

3. Jerry Octavianus - A MAN CALLED AHOK

4. Jerry Octavianus - BUMI MANUSIA

5. Retno Ratih Damayanti - KUCUMBU TUBUH INDAHKU

NOMINASI PEMERAN UTAMA PRIA TERBAIK

1. Abimana Aryasatya – GUNDALA

2. Angga Yunanda – DUA GARIS BIRU

3. Lukman Sardi – 27 STEPS OF MAY

4. Muhammad Khan – KUCUMBU TUBUH INDAHKU

5. Reza Rahadian – MY STUPID BOSS 2

6. Ringgo Agus Rahman – KELUARGA CEMARA

NOMINASI PEMERAN UTAMA WANITA TERBAIK

1. Nirina Zubir – KELUARGACEMARA

2. Raihaanun – 27 STEPS OF MAY

3. Sha Ine Febriyanti – BUMI MANUSIA

4. Sissy Prescillia – MILLY & MAMET: INI BUKAN CINTA & RANGGA

5. Zara JKT48 – DUA GARIS BIRU

NOMINASI PEMERAN PENDUKUNG PRIA TERBAIK

1. Baskara Mahendra – BEBAS

2. H. Mandra Y.S. – SI DOEL THE MOVIE2

3. Jerome Kurnia – BUMI MANUSIA

4. Randy Pangalila – KUCUMBU TUBUH INDAHKU

5. Verdi Solaiman – 27 STEPS OF MAY

6. Whani Dharmawan – KUCUMBU TUBUH INDAHKU

NOMINASI PEMERAN PENDUKUNG WANITA TERBAIK

1. Asri Welas – KELUARGA CEMARA

2. Ayu Laksmi – BUMI MANUSIA

3. Cut Mini – DUA GARIS BIRU

4. Laudya Cynthia Bella – AMBU

5. Lulu Tobing – DUA GARIS BIRU

6. Tutie Kirana – MANTAN MANTEN

NOMINASI FILM CERITA PENDEK TERBAIK

1. BURA – Eden Junjung

2. KEMBALILAH DENGAN TENANG – M. Reza Fahriansyah

3. MELANGUN – Wisnu Dewa Broto

4. SUNNY SIDE OF THE STREET – Andrew Kose

5. TAK ADA YANG GILA DI KOTA INI – Wregas Bhanuteja

6. WOO WOO (OR THOSE SILENCE THAT KILLS YOU AND ME) – Ismail Basbeth

NOMINASI FILM DOKUMENTER PANJANG TERBAIK

1. ETANAN – Riandhani Yudha Pamungkas

2. HELP IS ON THE WAY – Ismail Fahmi Lubis

3. TONOTWIYAT (HUTAN PEREMPUAN) – Yulika Anastasia Indrawati

NOMINASI FILM DOKUMENTER PENDEK TERBAIK

1. 50:50 – Rofie Nur Fauzie

2. DIARY OF CATTLE – David Darmadi, LidiaAfrilita

3. MINOR – Vena Besta Klaudina, Takziyatun Nufus

4. RUMAH TERAKHIR – Thyke Syukur

5. SEJAUH KUMELANGKAH – Ucu Agustin

NOMINASI FILM ANIMASI PENDEK TERBAIK

1. KRAYON BIRU – Samuel Anugrah Andre

2. LIFE OF DEATH – Bryan Arfiandy, Jason Kiantoro

3. NUSSA BISA – Bony Wirasmono

4. RANCAK – Kemberly Dilois, Stefani Guscia

5. S(H)ARING – Muhammad Alnauval

6. UTAN RAMBUTAN – Andra Fembriarto