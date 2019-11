JAKARTA - Tak lama setelah merilis Perburuan, sutradara Richard Oh kembali menghadirkan karya terbarunya dengan bintang utama Bront Palarae. Kali ini film yang dirilis oleh Richard berjudul Love Is A Bird.

Dalam film ini, Richard Oh akan banyak menampilkan sisi seni yang sudah menjadi ciri khasnya. Dibantu oleh Marsio Juwono, selaku Director of Photography, akan ada banyak teknik pengambilan gambar indah yang dilakukan di dalamnya.

Bront Palarae ditunjuk untuk memerankan karakter utama di film ini yang bernama Darma. Darma adalah seorang fotografer ternama yang sedang mengunjungi kota Yogyakarta. Di sana ia bertemu dengan Naira (Ibel Tenny), seorang penari ambisius. Singkat cerita keduanya sama-sama jatuh hati dan konflik cinta dari masa lalu datang silih berganti.

Bront Palarae sendiri bukan nama baru di industri perfilman Indonesia. Ia dianggap sukses ketika memerankan tokoh Bapak dalam dua film berbeda karya Joko Anwar, Pengabdi Setan dan Gundala.

Demi penggarapan film ini, Bront Palarae mengaku banyak mengeksplorasi psikologi manusia. Ia benar-benar ingin menunjukkan kegelisahan dan isi hati Darma lewat aktingnya di film ini.

"Iya, like eksplorasi psikologi manusia, mencoba memahami orang yang tidak bahagia dalam suatu hubungan tapi gak bisa move on atau move out dari hubungan tersebut," ucapnya dengan logat Melayu kental.

Aktor asal Malaysia ini memang sangat mengagumi sosok Richard Oh sedari dulu. Ketika ditawari untuk berperan di film ini, Bront pun tak mau ambil pusing dan langsung menerimanya.

"Jadi ketika Love Is A Bird itu datang, nah mari kita ciptakan kesempatan ini dan bersenang-senang bersama," serunya.

Peran Darma sendiri sangat dinikmati oleh Bront Palarae. Meski di matanya sosok Darma begitu menyedihkan, ia tetap banyak belajar tentang kehidupan dari Darma.

"Dalam banyak hal kami memiliki pandangan yang berbeda tetapi saya sangat beruntung menjadi diri saya sendiri dari pada menjadi Darma, tetapi dia adalah pria yang menyenangkan," ujarnya.

Love Is A Bird sendiri akan memulai debutnya di bioskop pada tanggal 14 November 2019. Selain menampilkan Bront dan Ibel, film ini juga menghadirkan Morgan Oey, Gemilang Sinatrya, Salvia De Corte dan Ibnu Widodo.