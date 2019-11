LOS ANGELES - Robyn Crawford, sahabat mendiang Whitney Houston akhirnya buka suara terkait hubungan asmara mereka. Hal itu diungkapkannya lewat sebuah buku berjudul A Song for You: My Life with Whitney Houston.

Robyn bercerita bahwa dia dan Whitney pertama kali bertemu saat summer camp pada 1980. Kala itu, pelantun I Will Always Love You tersebut masih berusia 16 tahun. Persahabatan itu kemudian berkembang menjadi asmara. Berawal dari ciuman, mereka kemudian berhubungan intim.

"Itu pengalaman yang luar biasa. Dia datang dalam kehidupanku tiba-tiba dan tak tahu sampai kapan itu akan bertahan. Saat itu, kami hanya ingin menikmati momen yang ada," ujar Robyn seperti dikutip dari NBC News, Kamis (7/11/2019).

Setelah hubungan sesama jenis tersebut berjalan selama 2 tahun, mendiang Whitney Houston kemudian memutuskan hubungan asmaranya dengan Robyn. Alasannya, mantan istri Bobby Brown itu khawatir hubungan mereka akan merusak karier bermusiknya.

Menariknya, keinginan Whitney untuk menyelesaikan hubungan itu malah bertolak belakang dengan tindakannya. Seorang sumber kepada TMZ mengaku, pelantun I Wanna Dance with Somebody itu terlihat sangat agresif setiap kali bersama Robyn. "Aku bertemu mereka di Crillon Hotel, Paris. Di lobi hotel itu, mereka bahkan berciuman dan bermesraan tanpa malu diperhatikan banyak orang," kata sumber tersebut seperti dikutip dari TMZ, Kamis (7/11/2019). Robyn Crawford mengaku, hubungan itu sempat ditentang ibu Whitney Houston, yang notabene seorang penyanyi gereja. Pada 2002, Whitney menikah dengan rapper Bobby Brown dan melahirkan Bobbi Kristina Brown setahun kemudian. Namun pada 2012, petualangan Whitney Houston bersama Robyn Crawford harus berakhir selamanya. Sang diva ditemukan tak bernyawa di kamar hotelnya akibat arteri koroner karena campuran obat resep dokter, alkohol, dan Xanax.