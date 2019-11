JAKARTA - The Overtunes akan menjadi penampil pembuka dalam konser Why Don't We bertajuk 8 Letters Tour. Ini akan menjadi kesempatan pertama bagi mereka menjadi opener musisi internasional.

Ada cerita unik di balik terpilihnya The Overtunes sebagai opener Why Don't We. Reuben Nathaniel, sang gitaris, pernah memprediksi Why Don't We akan menjadi boyband besar ketika pertama kali muncul.

"Iya dulu gue dengerin mereka di awal dan gue prediksi mereka bakal jadi boyband populer. Waktu pertama mereka muncul aku juga kasih tahu mereka, aku bilang, 'Mereka pasti terkenal nih di Indonesia,'" kata Reuben.

"Dan kita jadi opening actnya," kata Mikha menimpali sambil tertawa.

Sejak dibentuk pada 2016, Why Don't We memang diprediksi akan menjadi boyband besar. Apalagi mereka berasal dari Amerika Serikat, yang notabene jarang memiliki boyband.

Reuben juga percaya bahwa Why Don't We akan mengikuti jejak One Direction, boyband muda yang melejit dari Inggris. Karakter musik mereka easy listening ternyata memang mudah menarik penggemar dari seluruh dunia. Baca Juga: Hot Gosip: Salmafina Lepas Kalung Salib hingga Maia Estianty Nyaris Lempar Sepatu ke Anang Nikita Mirzani Bocorkan Status Baru Marshanda "Memang dulu aku merasa mereka akan jadi boyband terkenal setelah 1D. Tapi kalau 1D kan dari Inggris, ini versi Amerikanya gitu. Mungkin bisalah kalahin K-Pop. Gitu aja sih, ngefans dan tahu beberapa lagunya gitu," kata Reuben lagi. Konser 8 Letters Tour dari Why Don't We akan digelar pada tanggal 21 November 2019 di The Kasablanka, Mall Kota Kasablanka. The Overtunes nantinya akan membawakan lima buah lagu sebelum Jack Avery dkk naik ke atas panggung.