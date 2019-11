JAKARTA - Boyband asal Amerika Serikat, Why Don't We, akan menggelar konser perdana mereka di Jakarta pada 21 November 2019. Konser bertajuk 8 Letters Tour ini akan dihelat di The Kasablanka, Mal Kota Kasablanka.

Nama Why Don't We sendiri adalah boyband yang saat ini sedang sangat digandrungi oleh anak-anak muda di seluruh dunia. Oleh sebab itu, Full Color Entertainment selaku promotor yang biasa menghadirkan boyband berani mengajaknya ke Tanah Air.

"Kami kan sudah dikenal sebagai yang biasa bawa boy band. Kami pernah bawa Westlife, Boyzone juga, nah sekarang giliran Why Don't We," kata David Ananda selaku Managing Director Full Color Entertainment.

Why Don't We beranggotakan lima personel muda berbakat, yakni Jonah Marais, Corbyn Besson, Daniel Seavey, Jack Avery, dan Zach Herron. Sejak dibentuk tahun 2016, mereka tidak pernah berganti formasi.

Dalam konser 8 Letters Tour nanti, The Overtunes ditunjuk sebagai opener dan akan membawakan sekira lima buah lagu. Mikha Angelo dkk dipilih oleh Why Don't We setelah beberapa nama band Indonesia diajukan untuk menghangatkan panggung sebelum Jonah dkk tampil. Tiket sendiri dijual dengan berbagai kategori dan varian harga. Golden Priority dibanderol seharga Rp 1.250.000, Silver dengan harga Rp 850.000, dan Diamond VIP seharga Rp 2.250.000.