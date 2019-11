JAKARTA - Band The Overtunes akan menjadi band pembuka dalam konser Why Don't We di Indonesia. Konsernya sendiri bertajuk 8 Letters dan akan diselenggarakan di The Kasablanka, Mall Kota Kasablanka, pada tanggal 21 November 2019.

Ini akan menjadi kesempatan perdana bagi The Overtunes sebagai band pembuka musisi internasional. Mikha Angelo, Mada Emmanuelle, dan Reuben Nathaniel pun langsung merasa gugup karena ditunjuk menjadi opener.

"Seneng, gugup juga sih, maksudnya seperti tadi kita bilang kita belom pernah jadi opening band internasional di Tanah Air sendiri jadi ya semoga kalau memang mewakili musik Indonesia buat mereka semoga bagus dan juga buat fans dan pendengar Why Don't We semoga jadi pembuka yang baik," kata Reuben dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019).

Perasaan bangga juga mengiringi mereka jelang tampil nanti. Hal itu tak lain karena Full Color Entertainment, sempat mengajukan beberapa nama musisi untuk menjadi pembuka Why Don't We. Namun Jack Avery dkk memilih The Overtunes karena lagu-lagunya sesuai dengan target pasar mereka, yakni generasi millenial.

Rencananya, The Overtunes akan membawakan sekira lima buah lagu sebelum Why Don't We naik ke atas panggung. Kini Mikha dkk mulai kebingungan untuk menentukan setlist mereka di konser 8 Letters Tour nanti.

"Dan melihat respons orang-orang di sosmed jadi malah tambah gugup walaupun excited juga karena udah tahu fansnya antusias banget cuma ada sedikit ngeri-ngeri juga mainin lagu kita sebelum Why Don't We nya. Takut juga sih milih setlist," timpal Mikha.

Why Don't We merupakan boyband asal Amerika Serikat yang kini sedang digandrungi anak-anak muda. Ini akan menjadi penampilan perdana mereka di Tanah Air.