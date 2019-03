JAKARTA - Grup band beranggotakan kaka beradik, The Overtunes kembali merilis sebuah album baru. Bertajuk "Memory Lane", album tersebut berisikan 12 lagu.

Sebanyak 10 di antaranya terdapat dalam dua mini album sebelumnya, yakni 'Memories Made' dan 'Memories in the Making', sementara dua yang lain merupakan lagu terbaru mereka berjudul Tak'kan Kemana serta New Sky.

Personel The Overtunes, Mada Emmanuelle, Mikha Angelo, dan Reuben Nathaniel, menyatakan bahwa mereka cukup bangga bisa memproduseri sendiri album terbarunya. Apalagi, ketiganya juga turut mengaransemen lagu-lagu mereka yang terdapat dalam album, sehingga Memory Lane terasa lebih personal lagi.

"Ini pertama kali kami dapet kesempatan untuk produce album sendiri. Benar-benar aransemen dan instrumen kami yang mainin sendiri kecuali drum," kata Mada saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan,

"Kami bertiga yang bikin, yang nge-arrange juga dan kami yang nulis lagunya, jadi seru sih berasa lebih personal dan greget," sambungnya.

Soal penamaan album, Reuben menyatakan bahwa cukup banyak kenangan indah yang tersimpan sejak lama. Apalagi sejak 10 tahun lalu, disaat The Overtunes baru mulai merintis karir.

"Selama kita bersama The Overtunes banyak memori dan kenangan indah yang masih tersimpan dari dulu sampai sekarang, kira-kira hampir 10 tahun perjalanan ini," paparnya.

Untuk mengenang hal indah tersebut, merekapun diketahui telah membuat video klip lagu Takkan Kemana yang berlokasi di Hong Kong. Bahkan dalam video klip tersebut, terlihat kedeketan dan keakraban antara tiga anggota keluarga ini.

"Syuting video klip berlangsung selama 3 hari, konsep video klip tentang hubungan personel The Overtunes sebagai keluarga yang saling menyayangi," kata Mikha Angelo.

(aln)