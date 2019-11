JAKARTA - Kimo Stamboel bermain-main dengan banyak efek CGI dalam pembuatan film Ratu Ilmu Hitam. Seperti dilihat dari trailer, hewan-hewan melata hingga trypophobia dimasukkan untuk meneror penonton.

Ekseskusinya pun cukup apik. Dengan bantuan CGI, kelabang dan trypophobia nyatanya sukses membuat penonton jijik dan merasa mual saat menyaksikan filmnya.

Lantas dari mana ide menghadirkan makhluk-makhluk kecil itu datang? Kimo pun memberikan penjelasannya usai press screening film Ratu Ilmu Hitam.

"Itu semua ada dari Joko (Anwar) juga, dari skripnya sudah mengarahnya seperti itu dan basicly gue cuma nambah-nambahin aja gitu yang how we execute that," kata Kimo saat ditemui di Jakarta Selatan, Senin (4/11/2019).

Lewat film Ratu Ilmu Hitam, Kimo memang berusaha untuk memberikan suatu sensasi menakutkan yang baru. Jika selama ini horor selalu didominasi oleh ketakutan dari makhluk halus, Kimo bereksperimen dengan cara lain.

"Kalau kita takut kan banyak macamnya. Ini gue coba untuk eksplorasi ketakutan itu tidak hanya berasal dari makhluk halus tapi dari hal-hal yang bisa terjadi beneran which is dengan efek ilmu hitam itu," ujarnya. Ratu Ilmu Hitam sendiri merupakan remake dari film berjudul sama yang dirilis tahun 1981. Jika sebelumnya film ini dibintangi oleh Suzanna, kali ini pemeran utama dimainkan oleh Hannah Al Rashid dan Ario Bayu yang mengajak keluarganya pergi ke dalam sebuah misteri mencekam.