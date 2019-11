JAKARTA - Pesinetron Dylan Carr diketahui baru saja mengalami kecelakaan mobil di Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) KM36, Cikunir, Bekasi. Mobik putih yang dikendarainya mengalami kehancuran parah di bagian depan lantaran menabrak truk oranye di depannya, dan masuk ke bagian kolong truk tersebut.

Sementara itu, Dylan Carr yang mengendarai mobil tersebut, diketahui langsung dilarikan ke rumah sakit di kawasan Jakarta untuk ditangani oleh tim medis. Ia bahkan sempat menghadapi operasi selama kurang lebih empat jam.

Usai menjalani operasi, kondisi pria 24 tahun tersebut sudah membaik. Bahkan ia kini sudah mulai bisa merespon orang-orang yang berada di dekatnya. Hal itu diketahui melalui akun Instagram kekasihnya, Angela Gilsha.

"Biar pada tau keadaan Dylan sekarang dan enggak pada panik, Puji Tuhan sudah bisa respon..," tulis Angela Gilsha pada unggahannya di Instagram Stories.

"Tetep doakan ya semuanya," pinta kekasih Dylan Carr.

Pada unggahannya, seseorang mengabarkan melalui aplikasi WhatsApp, bahwa kini kondisi Dylan berangsur membaik. Bahkan kabar itu didapatkan langsung dari ayahanda Dylan, yang menemani putranya di rumah sakit.

"He hand a peaceful night and again responded to us talking to him by squeezing my hand. We are now waiting for the doctors decision wheter to try waking him up. Will let you know if there is any change," tulis ayah Dylan pada orang tersebut.

"Dari ayahnya Dylan, Gel. Barusan ini saya tanyakan kondisi update Dylan," lanjutnya.