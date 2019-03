JAKARTA - Lokasi syuting membuat hubungan antara Dylan Carr dan Angela Gilsha semakin dekat. Usai putus dengan kekasih masing-masing, keduanya kini dikabarkan tengah menjalin hubungan asmara di dunia nyata.

Kabar hubungan asmara antara Dylan Carr dan Angela Gilsha pun semakin kuat usai keduanya mengunggah foto di sebuah lokasi yang sama. Dylan dan Angela sama-sama memposting foto di curug Bogor.

"Much better than Ayana's pool," tulis Angela.

"Nature is self therapy," tulis Dylan.

Foto tersebut sontak menjadi ramai diperbincangkan. Meski tak terlihat berfoto bersama, lokasi mereka berendam terlihat sama persis, yang membuat seolah keduanya mandi bareng di Curug Bogor.

"Ciee ama @dylancarr8 perginya have fun," tulis zhahira_hidayah.

"Ciee yg lg barengan @angelagilsha kok samaan waktu & tempatnya," tulis yunusa_kevin.

