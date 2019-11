SEOUL - Satu hari lagi, ITZY akhirnya akan menyapa penggemar mereka di Indonesia secara langgung. Ryujin cs akan memanjakan fans mereka, MIDZY dalam gelaran showcase bertajuk 'ITZY? ITZY!' di Plenary Hall, JCC, Jakarta Pusat pada Sabtu (2/11/2019).

Mecimapro selaku promotor yang mendatangkan ITZY telah menyiapkan lima kategori tiket, dengan harga termurah Rp800 ribu. Fans akan bisa melihat pelantun Dalla Dalla itu dari dekat dan melihat langsung aksi panggung mereka.

Dalam showcase pertama mereka di Indonesia ini, ITZY diyakini akan menyanyikan lagu-lagu hits mereka. Salah satu lagu yang sudah dirilis ITZY adalah Want It, dari album single debut mereka.

Menyambut showcase ITZY di Jakarta, tak ada salahnya untuk MIDZY untuk menghafalkan serta memahami lirik Want It. Berikut Okezone menuliskannya untuk anda.

Hey jinjjal wonhae

wa bwa mollae

gati nollae

nan neol wonhae wonhae

wonhae wonhae

We gon’ run this town like

we ain’t got no tomorrow

20 carat diamond neoneun hwak nuni meoreo

Can’t nobody hold us down

we fly where we wanna

Fly where we wanna haebona mana

We a star Queen boulevard

We live how we wanna

singyeong an sseo what people think

this is our persona

neo cheoeum masbon uri

style we second to nada

Hot like a lava

Fresh like Havana

LALALALALALALALA

LALALALALALA HOO

Hey jinjjal wonhae

wa bwa mollae

gati nollae

nan neol wonhae wonhae

wonhae wonhae

We ain’t got no time to sleep

The crowd always want us

sangsangboda meosjyeo

Hot the sun always on us

Everybody makin’ noise

but we gon get louder

algo sipji neo gunggeumhaji neo

Now rock your body to this beat

and ne mamkkeot ppeodeo

geu dameun mwolkka

gidaegam sok chawoneul neomeo

michyeobwa da lose your mind

Go cray like no other

Dance if you wanna

Rage if you gonna

Hey jinjjal wonhae

wa bwa mollae

gati nollae

nan neol wonhae wonhae

wonhae wonhae

jinjjal wonhae

wa bwa mollae

gati nollae

nan neol wonhae wonhae

wonhae wonhae

nora bollae wanjeon sinnage

nora bollae wanjeon sinnage

nora bollae wanjeon sinnage

nora bollae wanjeon sinnage

Hey jinjjal wonhae

wa bwa mollae

gati nollae

nan neol wonhae wonhae

wonhae wonhae

jinjjal wonhae

wa bwa mollae

gati nollae

nan neol wonhae wonhae

wonhae wonhae

nora bollae wanjeon sinnage

nora bollae wanjeon sinnage

nora bollae wanjeon sinnage

nora bollae wanjeon sinnage

nan neol wonhae

TERJEMAHAN

Hey! Want what’s real?

Come here, secretly

Wanna play?

I want you, want you, want you

We gon’ run this town

like we ain’t got no tomorrow

20 carat diamond, it’s gonna blind you

Can’t nobody hold us down we fly where we wanna

Fly where we wanna, whether we try or not

We a star, Queen boulevard

We live how we wanna

I don’t care what people think this is our persona

You’ve never tasted our style we second to nada

Hot like a lava, Fresh like Havana

LALALALALALALALALALALALALALA HOO!

Hey! Want what’s real?

Come here, secretly

Wanna play?

I want you, want you, want you

We ain’t got no time to sleep

The crowd always want us

Cooler than you think, hot the sun always on us

Everybody makin’ noise but we gon get louder

You wanna know, don’t you?

Curious, aren’t you?

Now rock your body to this beat and open your heart

What’s next? W

e transcend all your expectations

Everyone, go crazy,

lose your mind, Go cray like no other

Dance if you wanna,

rage if you gonna

Hey! Want what’s real?

Come here, secretly

Wanna play?

I want you, want you, want you

Hey! Want what’s real?

Come here, secretly

Wanna play?

I want you, want you, want you

Let’s play, have so much fun

Let’s play, have so much fun

Let’s play, have so much fun

Let’s play, have so much fun

Hey! Want what’s real?

Come here, secretly

Wanna play?

I want you, want you, want you

Hey! Want what’s real?

Come here, secretly

Wanna play?

I want you, want you, want you

Let’s play, have so much fun

Let’s play, have so much fun

Let’s play, have so much fun

Let’s play, have so much fun

I want you