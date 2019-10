JAKARTA - Irma Darmawangsa mengungkapkan kekesalannya pada Dewi Sanca. Ia bahkan merasa bahwa harga dirnya telah diinjak-injak oleh wanita 35 tahun tersebut, sehingga ia enggan untuk mudah memaafkan mantan anggota Tiga Macan tersebut.

Saat diminta untuk berbaikan di salah satu acara televisi, Irma Darmawangsa pun mengaku hanya sekedar tak mau malu. Namun ia mengetahui bahwa dirinya dan Dewi Sanca, sama-sama tak ikhlas untuk saling berbaikan.

Sebagaimana diketahui, persiteruan yang terjadi antara Irma Darmawangsa dan Dewi Sanca tersebut pertama kali mencuat lantaran konten Youtube.

Menurut Irma, dirinya memang sempat menghampiri Dewi Sanca untuk mengajak berkolaborasi di akun Youtubenya dengan menceritakan tentang kehamilannya.

Namun, Dewi Sanca membantah bahwa dirinya mengetahui bahwanobrolanntabtersebut direkam dengan menggunakan kamera dan ditayangkan di akun Youtube milik Irma.

"Dia tuh ya kalau menurut gue itu dia saja yang terlalu membesar-besarkan. Dia mempermasalahkan vlog kan dan dia alasannya dia enggak tahu itu dimasukin ke vlog," ungkap Irma Darmawangsa saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2019).

"Menurut gue sih aneh kan, lo tau dong kalo ngevlog pakai opening closing. Hello guys.. welcome to Irma vlog, closingan juga gitu jangan lupa subscribe. Masa sih dia enggak tahu gue masukin vlog ngomong-ngomong gitu, kan aneh," sambungnya.

Usai video tersebut diunggah, Irma mengaku sempat dimarahi oleh Dewi Sanca yang merasa bahwa kekasih Irfan Sbaztian ini tak meminta izin terlebih dahulu.

Padahal, menurut pembelaan Irma, dirinya cukup keras saat membuat opening dan closing untuk video Youtubenya.

"Tiba-tiba dia berkoar-koar ngoceh-ngoceh, 'Lu masukin vlog enggak ngomong-ngobrol, bilangnya mau ajak ngobrol-ngobrol doang'. Lah lu kan tahu gue teriak-teriak, gue gitu masa enggak dengar, eh dia ngotot-ngotot enggak denger, ya berarti dia yang budeg kalau enggak denger, jelas-jelas suara gue gede begini. Kan aneh. Itulah masalah yang menurut gue nggak perlu dibesar-besarin," paparnya.

Sementara itu, persiteruan keduanya semakin memanas kala persoalan lama mereka kembali diungkit.

Menurut Irma, kesalahan Dewi Sanca kala itu sudah cukup fatal, lantaran tega melakukan pembatalan pekerjaan saat diri ya sudah melakukan transfer sejumlah uang muka sebagai jaminan.

"Nah gue menjadi tersinggung karena gue dikata-katain macem-macem, yang fisik lah lain-lain. Sedang dulu gue punya masalah sama dia malah lebih fatal, cuma dia kalau ketemu Hai Beb, ngajak makan apa itu nyapa kalau di stasiun-stasiun tv, padahal waktu itu masalahnya lebih fatal menurut gue dia ngecancel job. Memang sih gue nggak ada kontrak tapi kan gue udah transfer DP pake M-Banking, nih DP buat tanggal sekian lo nyanyi dia sudah oke," paparnya.

"Besoknya dia mau tampil jam 12 siang, jam 7 malem dia cancel gue. Enggak bisa tidur gue nyari penyanyi pengganti, selain itu gue diomel-omelin juga ama panitia yang udah mempercayakan gue untuk nyariin artis. Tapi dia kalau ketemu seolah enggak ada masalah. Sebenernya itu yang fatal. Ini masalah gini doang ngata-ngatain gue. Selama dia belum ikhlas ya sudah," pungkasnya.