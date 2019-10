SEOUL - Kepolisian Seongnam Sujeong akhirnya merilis penyebab kematian penyanyi sekaligus aktris Sulli, Polisi memastikan, artis 25 tahun ini mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di lantai dua apartemennya.

Melansir Koreaboo, Senin (14/10/2019), seorang pejabat kepolisian mengatakan, keputusan ekstrem itu diambil Sulli diduga akibat depresi. Namun hingga berita ini dirilis, belum ada informasi mendetail tentang hal itu dari agensi sang artis, SM Entertainment.

Pada Oktober 2018, Sulli sempat berbicara blakblakan tentang depresi yang dialaminya sejak memulai karier di usia kanak-kanak. "Aku rasa, tak banyak orang yang memandangku sebagai anak kecil saat itu. Mereka mengeluarkan kritikan kejam yang sangat menakutkan," ujarnya seperti dikutip dari Allkpop.

Bintang To The Beautiful You tersebut menambahkan, di awal kariernya dia hanya melakukan apa yang diperintahkan orang kepadanya. "Aku melakukan apa yang mereka minta. Sayangnya, aku tidak tahu mengapa aku melakukan itu.”

Baca juga: Sulli Meninggal Dunia, Manajer Ungkap Komunikasi Terakhir

Kondisi tersebut, diakui Sulli, membuatnya depresi hingga di satu titik dia meyakini menjadi idol K-Pop bukanlah karier yang diinginkannya. Inilah alasannya mundur dari f(x). "Itu sangat membebani hidupku. Aku takut melakukan apapun, karena pandangan orang-orang tentangku," ungkapnya. Sulli ditemukan manajernya dalam kondisi tak bernyawa di apartemennya kawasan Seongnam, Seoul Selatan, Korea Selatan, pukul 16.30 KST. Sementara polisi memperkirakan waktu kematian sang artis sekira pukul 15.30 KST. Pada November 2016, Sulli sempat dikabarkan melakukan usaha bunuh diri. Kala itu, dia disebut-sebut menyayat pergelangan tangannya sampai harus menjalani perawatan di UGD Rumah Sakit. Namun klaim bunuh diri Sulli kala itu dibantah agensinya, SM Entertainment. Agensi yang juga menaungi SuperM itu menyebut, artisnya itu hanya mengalami insiden kecil di rumah. Namun klaim SM Entertainment itu tak dipercaya oleh warganet. "Aku merasa spekulasi netizen (soal usaha bunuh diri) itu bukan tanpa dasar. Ketidakstabilan mental Sulli sudah terdengar lama. Sepertinya dia (melewati banyak hal sulit) mudah depresi hingga ingin bunuh diri," ujar seorang netizen kala itu.* Baca juga: Sulli Meninggal Dunia, Manajer Ungkap Komunikasi Terakhir