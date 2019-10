JAKARTA - Dita Anggraeni alias Mey Chan, diketahui sudah selama 8 bulan belakangan memilih untuk menjauhi dunia hiburan Tanah Air. Bukan tanpa sebab, ia mengaku tak bergairah untuk kembali ke dunia hiburan, usai ibundanya pergi ke hadapan sang pencipta, tahun lalu.

Bukan hanya enggan menjadi artis, mantan rekan duet Maia Estianty ini mengaku sengaja membuat hidupnya menjadi lebih mudah dengan bersifat minimalis. Bahkan ia mengaku sudah cukup jarang untuk membeli barang branded.

"Jadi mama meninggal tahun lalu aku sedih banget, of course kita sebagai anak kehilangan orangtua pasti masih sedih ya. Dan itu membuat aku sempet enggak mau kerja sempet aku pernah berpikir 'Sudahlah enggak usah jadi artis lagi' dan ya jalan 8 bulan lah kira-kira aku nggak kerja lagi ya aku bener bener let go. Aku benar-benar dari dalam ini, 'I'm not artist' aku bukan artis lagi. Aku udah sempet ngomong kayak gitu hidup aku udah makin simple," ungkap Mey Chan saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2019).

"Aku tiba-tiba jadi lebih naturalis istilahnya ya. Tiba-tiba hidup yang dulunya suka beli-beli branded bag, barang-barang branded punya, sekarang sudah enggak pernah nambah. Datang ke tempat diving di Labuan Bajo lihat toko lokal yang jual tas-tas etnik yang murah-murah malah senang. Dateng ke acara temen-temen yang pada Hermes-an, i'm proud with my bag, no brand. Jadi aku lagi dititik itu gitu loh," tuturnya.

Mey Chan mengungkap dirinya sempat mengalami putus asa dan enggan kembali bangkit untuk bekerja dan berkarya. Hingga akhirnya, dirinya kembali mendapatkan tujuan hidup, usai ditawari untuk membawakan sebuah lagu yang didedikasikan kepada sang ibunda.

"Jadi sempet enggak mau kerja, terus bos label aku nawarin lagu untuk mama. Kebetulan aku mikir, iya juga ya. Kalau you nyanyi lagu-lagu pop biasa cinta-cintaan, itu sudah aku yang lama lah ya. Cuma kalau aku produce lagu untuk ibu, terus lagu ini membuat orang selalu inget akan kasih sayang orangtua, aku ngerasa aku ada tujuan hidup gitu," papar Mey Chan.

"Makanya dari situ terimakasih kepada mendiang ibu yang udah nggak ada di sini tapi beliau gimana caranya akhirnya bisa mengembalikan saya mau kerja lagi. Saya ada semangat lagi untuk berkarya. Saya ada semangat lagi untuk nyanyi, saya ada semangat lagi untuk tampil di tv. Saya ada semangat lagi untuk interview sekarang gitu. Jadi ya buat saya lagu yang akan rilis ini sangat sakral buat saya," sambungnya. Baca juga: Rey Utami dan Pablo Benua Copot Farhat Abbas dari Kuasa Hukum Dikehidupannya saat ini, wanita 33 tahun tersebut mengaku sangatlah bahagia. Apalagi, saat ini dirinya mengaku tekah menemukan jalannya sendiri, yang benar-benar ia sukai dan sesuai dengan keinginannya. "Setiap orang menemukan pencerahannya masing-masing dengan cara masing-masing. Buat aku ini jalanku. Dan aku ngerasa sekarang aku lebih bahagia," jelasnya. "Aku bukan bilang aku jadi lebih baik, cuma setiap orang menemukan pencerahannya masing-masing dengan caranya masing-masing. Buat aku, ini jalanku dan aku ngerasa sekarang aku lebih bahagia," tutupnya.