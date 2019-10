JAKARTA - Mantan rekan duet Maia Estianty di Duo Maia, Mey Chan alias Dita Anggraeni, kini kembali mencoba untuk eksis di dunia hiburan Tanah Air. Lama tak terdengar kabarnya, kini Mey Chan diketahui tengah sibuk merilis single terbarunya yang ditujukan untuk almarhumah ibunda tercinta.

Rencananya, pada 18 Oktober besok, ia akan merilis lagu berjudul Ibu. Lagu tersebut pun diyakini Mey Chan merupakan karyanya yang paling sakral dan cukup memiliki arti dalam baginya.

"Aku sedang ngeluarin single. Pilih single untuk dedikasi mama aku yang tahun lalu meninggal dunia. Nantinya akan di launching digitalnya 18 Oktober," ujar Mey Chan saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2019).

"Lagunya judulnya Ibu dan lagu ini buat aku dari semua lagu yang pernah ku nyanyikan sepanjang karier saya, lagu ini menurut saya adalah lagu yang paling sakral buat saya. Sangat sakral dan penting banget buat saya," sambungnya.

Kembali ke industri hiburan Tanah Air, rupanya membuat Mey Chan tak akan lagi memakai nama panggungnya kala bersama Maia Estianty lagi. Ia justru akan menggunakan nama aslinya, yakni Dita, lantaran mengingat sosok almarhumah sang ibunda.

"Iya. Kenapa pakai nama Dita? Dikarenakan itu pemberian nama mama saya. Dan kenapa itu bisa tiba-tiba terpikir pengen kembali, itu saya inget ketika mama lagi sakit dia selalu panggil nama saya 'Dita' itu terus terngiang," ujar Mey Chan.

"Saat saya kembali ke Jakarta Dita, Dita, Dita. Jadi, ibarat gini loh, orang-orang kalau ngomong 'Lu kan udah tenar pakai nama Mey Chan, kenapa lu ganti nama? Orang kan jadi enggak ngerti lu siapa. Dan itu kan pastinya mulai dari nol lagi. Aku malah enggak peduli, aku enggak cari itu gitu loh," tambahnya.

Mey Chan mengatakan bahwa dirinya kini lebih senang dan bahagia dengan hidupnya saat ini. Terlebih ia merasa bahagia jika kelak para pendengar lagu terbarunya bisa lebih mengingat keberadaan orangtua mereka.

"Aku sekarang lebih suka hidupku dengan maternityku yang sekarang aku lebih mencari sesuatu yang lebih berkomposisi, sesuatu yang membuat saya penuh. Penuh itu menurut saya menghargai nama mama dengan nama 'Dit' itu yang membuat saya penuh, membuat saya happy," paparnya.

"Pakai (nama) saja engga usah banyak mikir, terus untuk lagu, kamu bikin lagu untuk mama, aku berharap nanti orang yang dengar, ingat dengan kasih sayang orangtua, itu membuat aku penuh, itu membuat aku happy. Aku merasa bahwa hidup ada manfaat. So just do it!," pungkasnya.