SEOUL - Pada 2013 lalu, seorang trainee hiburan di salah satu agensi artis Korea, berinisial A, menyebut bahwa aktor Park Shi Hoo telah memperkosanya dalam keadaan mabuk dan tak sadar. Pemerkosaan tersebut diketahui terjadi di kediaman Park Shi Hoo.

Mendapatkan tudingan tersebut, Park Shi Hoo menyatakan dirinya memang benar sempat minum bersama A dan juga aktor rookie berinisial K. Namun, ia membantah jika usai minum melakukan pemerkosaan terhadap A.

Sementara A mengklaim Park telah memperkosanya pada 15 Februari 2013 pagi. A bahkan mengungkap dirinya terbangun dari tidur dalam keadaan telanjang dan dianiaya oleh K.

Berbeda dengan keterangan A, Park justru mengatakan dirinya dan A menghabiskan malam tersebut atas dasar perasaan saling suka. Bahkan usai kejadian tersebut, keduanya masih sempat bertegur sapa.

Anehnya, 13 jam usai kejadian tersebut, A diketahui melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Namun dari hasil penelusuran CCTV, sang pemilik bar mengatakan bahwa korban berada dalam keadaan baik-baik saja saat meninggalkan tempatnya. Tak hanya itu, saat berada di kediaman Park Shi Hoo, CCTV juga merekam, A justru digendong masuk ke dalam rumah oleh K.

Tak mau tinggal diam, Park pun akhirnya melaporkan A ke pihak kepolisian atas tudingan fitnah, pencemaran nama baik, dan pemerasan. Sebab, sempat muncul kabar bahwa Park Shi Hoo mencoba untuk menyelesaikan masalah dengan menawarkan uang damai sebesar 100 juta won. Namun, A justru meminta lebih dari yang ditawarkan oleh Park.

Usai karier Park meredup, pada 10 Mei 2013, A telah membatalkan secara resmi tuduhan pemerkosaan terhadap Park Shi Hoo dan K. Hal tersebut membuat pihak kepolisian mengakhiri kasus pemerkosaan terhadap Park Shi Hoo.

Akan tetapi, akibat tudingan dari A, beberapa kontrak yang telah disepakati oleh beberapa pihak kepada Park terpaksa dibatalkan. Bahkan hal tersebut berhasil membuat kariernya meredup.

"Park Si Hoo mengalami banyak reaksi. Sebelum persidangannya, iklannya dibatalkan, jadi dia juga menderita secara finansial. Pada saat itu, Park Si Hoo sangat terluka. Itu adalah periode ketika dia tidak bisa mengatakan siapa yang benar-benar di sisinya dan siapa yang benar-benar teman-temannya. Dia mengatakan bahwa dia dapat mengatur sepenuhnya kenalannya - pada saat itu," ucap salah seorang reporter 'Rumor Has it', dikutip dari All Kpop.