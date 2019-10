JAKARTA - Tora Sudiro menjadi seseorang yang turut berduka atas meninggalnya Dendy Mikes. Suami Mieke Amalia ini menjalin persahabatan yang cukup erat dengan mantan vokalis band Kertas ini.

Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Tora menuliskan kenangan terakhirnya bersama Dendy. Dalam postingan tersebut, Tora membagikan foto Mieke Amalia bersama Dendy.

Baca Juga:

Dendy Mikes eks Vokalis Band Kunci Meninggal Dunia

Pakai Bikini, Tamara Bleszynski Dapat Gelar Payudara Terindah

"Terakhir kali ketemu dia (Dendy) cerita habis cukur rambut. Terus gue bercandain, 'ini sudah kelar cukurnya? Begini aja?' 😂 🤣 😂 Terus kita ketawa sampai nangis," tulis Tora Sudiro.

Melanjutkan keterangan fotonya, Tora Sudiro pun menuliskan pesan kepada mendiang sahabatnya itu. Tora berharap jika Dendy tetap berbahagia di alam sana.

"Always good laugh with you brader... Baik-baik disana ya Gon.. Lu always terbaik.. Legend 🙏🙏🙏 Al fatihah... 🙏🙏🙏 R. I. P @dendy_mikes," tutup ayah 3 putri ini.

Sebelumnya, Tora Sudiro pun mengabarkan berita duka cita terkait kematian Dendy. Lewat sebuah unggahan berwarna hitam tanpa gambar apapun, Tora mengucapkan selamat jalan pada Dendy. "Selamat jalan sahabat, R.I.P @dendy_mikes," tulis aktor 46 tahun ini. Bukan hanya Tora, sang istri, Mieke Amalia pun ikut bersedih seiring kepergian Dendy Mikes. Wanita 42 tahun itu pun menyisipkan emotikon tangisan di kolom keterangan unggahan Tora. Baca Juga: Pakai Bikini, Tamara Bleszynski Dapat Gelar Payudara Terindah Gara-Gara Peserta Ini, Anang Dibully Juri Indonesian Idol 2019

Dendy Mulya Pasha atau yang dikenal dengan nama Dendy Mikes mengembuskan napas terakhirnya pada 7 Oktober 2019 dini hari. Dendy ditemukan sudah tak bernyawa di depan kamar sang anak. Menurut istri Dendy, Cempaka, sang suami tak memiliki riwayat penyakit apapun. Hanya saja, sebelum meninggal dunia Dendy mengeluh kelelahan dan meminta untuk dipijit.