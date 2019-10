JAKARTA - Berita duka datang dari Dendy Mulya Pasha yang lebih dikenal dengan nama Dendy Mikes. Mantan vokalis grup band Kunci itu telah meninggal dunia pada 6 Oktober 2019 pukul 18.20 WIB. Terungkap melalui unggahan foto Instagram sang istri, Arini Cempaka.

"Innalillahi wa inailaihi rojiun. Semoga semua kamu Husnul Khotimah ya sayang. Semoga amal ibadah kamu diterima oleh Allah SWT," tulis Arini pada Senin (7/10/2019).

Arini juga memohon kepada semua orang yang mengenal sosok Dendy untuk memberikan maaf apabila suaminya itu memiliki kesalahan. "Mohon di bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya kalau @dendy_mikes punya salah ya saudara dan sahabat-sahabat tersayang." tulis Arini

"Dan kalau masalah hutang piutang bisa menghubungi saya istrinya untuk diselesaikan. Allah lebih sayang sama kamu Bibuku sayang. Sampai bertemu di jannahnya Allah SWT ya sayang. I Love you Bibu," sambungnya.

Unggahan Arini itu pun langsung menuai banyak ucapan duka cita dari warganet. Termasuk juga presenter Sophie Navita.

"Paka turut berduka. Paka, i am praying for you (aku berdoa untukmu), biar Tuhan saja yang memulihkan hatimu ya sayang. god loves you so much (Tuhan sangat mencintaimu)," tulis Sophie.

Sebelum menghembuskan napas terakhir, Dendy sempat dilarikan ke rumah sakit. Saat ini jenazah sudah disemayamkan di rumah duka dan rencananya akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir setelah solat Dzuhur.