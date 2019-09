SEOUL – Perseteruan antara Kang Daniel dan mantan agensinya, LM Entertainment berakhir damai. Kesepakatan itu dicapai setelah kedua belah pihak di mediasi Asosiasi Manajemen Hiburan Korea (CEMA) pada Jumat, (27/9/2019).

Kang Daniel menarik gugatannya dan mengakhiri kontrak dengan LM Entertainment. Begitu pula dengan agensi tersebut,telah mencabut keberatan mereka atas tuntutan sang idol. Dengan penarikan ini, sengketa hukum resmi berakhir.

“Melalui mediasi ini, kedua belah pihak juga sepakat tidak akan mengajukan tuntutan hukum perdata atau pidana atau tindakan hukum lainnya terhadap satu sama lain terkait kontrak mereka,” demikian pernyataan CEMA seperti dikutip dari Soompi.

Kema menambahkan, “LM Entertainment juga menyetujui promosi Kang Daniel akan diambil alih agensi barunya, Konnect Entertainment.”

Mediasi yang dipimpin penasihat tetap Kang Min dan presiden Son Sung Min dari CEMA ini bertujuan bertujuan mencegah kerusakan berkepanjangan dan menunjukkan praktik bisnis sehat dan adil.

“Kang Daniel dan LM Entertainment telah menyatakan permintaan maaf mereka kepada publik, industri hiburan dan orang-orang yang terlibat (dalam masalah ini),” lanjut CEMA.

Sebagai penutup, KEMA berterima kasih kepada Kang Daniel dan LM Entertainment karena mau berpikiran terbuka untuk menerima sudut pandang satu sama lain saat mediasi.

“Mereka mengambil tanggung jawab untuk menghormati proses tersebut dan bekerja sama dengan organisasi kami,” tegasnya.

Mewakili artisnya, Konnect Entertainment juga merilis pernyataan jika mereka berterima kasih kepada KEMA karena menjadi mediator. “Kami juga meminta maaf kepada industri, media, dan semua yang kami khawatirkan dengan perselisihan hukum,” ujar pihak Konnect Entertainment.

Mereka menambahkan turut berterima kasih kepada dukungan penggemar yang selalu ada untuk Kang Daniel melewati masa-masa sulitnya. Bersama dengan sang idola, mereka pun akan bekerja keras memberikan hal terbaik untuk membalas cinta dari penggemar.

Permasalahan Kang Daniel dan LM Entertainment bermula pada 3 Maret 2019 saat ia mengatakan jika akun Instagramnya telah diambil alih agensi. "Meskipun saya berulang kali meminta agensi mengembalikan akun saya, mereka menolaknya," tulis pelantun What Are You Up To ini dalam situs Fan Café.

Selain itu ia juga menginginkan kontrak yang baru dimulai 1 Februari 2019 itu berakhir. Namun tak digubris hingga kekasih Jihyo Twice ini melaporkan LM Entertainment kepada Pengadilan Distrik Seoul pada 19 Maret 2019 atas isu pelanggaran kontrak.

Kang Daniel menuding jika LM Entertainment telah menjual kontrak eksklusifnya pada pihak ketiga (MMO Entertainment, agensi terdahulu Kang Daniel). Pada 10 Mei, Pengadilan Distrik Seoul akhirnya merilis hasil yang menyatakan bahwa permohonan Kang Daniel telah dikabulkan.

Berdasarkan hasil persidangan, kontrak Kang Daniel dengan LM Entertainment resmi ditangguhkan. Atas keputusan ini, LM Entertainment tidak memiliki hak ikut campur dalam urusan pekerjaan Kang Daniel. Di antaranya, LM Entertainment dilarang bernegosiasi atau menandatangani kontrak dengan pihak lain atas nama Kang Daniel.

Di sela permasalahan hukum tersebut, Kang Daniel memutuskan membuat agensinya sendiri, Konnect Entertainment di bulan Juni 2019. Keputusan itu dibuat jelang debutnya sebagai penyanyi solo.

Sementara itu, permasalahan hukum antara Kang Daniel dan LM Entertainment masih terus berjalan dengan sidang yang digelar Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada 26 Juni. Ini mengikuti keberatan resmi LM Entertainment terhadap putusan pengadilan yang asli, yang memutuskan mendukung permohonan mantan member Wanna One tersebut.

Dalam keterangannya, agensi mengklaim jika kerja sama dengan pihak ketiga yang dimaksud adalah bentuk investasi. Hal ini dikatakan LM Entertainment sudah diketahui pihak Kang Daniel.