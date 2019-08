SEOUL - Adanya hubungan percintaan Park Jihyo dengan Kang Daniel telah terungkap pada 5 Agustus 2019. Kang Daniel pun telah membenarkan hal tersebut dan meminta maaf kepada penggemarnya melalui tulisan surat.

Kabar pacaran Jihyo dan Kang Daniel tersebut tentu saja sukses membuat publik terkejut. Kehidupan Jihyo pun kini menjadi sorotan.

Pemilik nama asli Park ji Soo ini mulai membangun kariernya saat duduk di kelas tiga SD. Wanita kelahiran 1997 itu menjalani masa trainee selama 10 tahun di JYP entertainment.

Jihyo pernah gagal debut. Ia sempat direncanakan akan debut bersama Nayeon, Jungyeon, Minyoung sebagai girlband 6MIX. Namun rencana itu kandas lantaran sejumlah anggota keluar dari agensi JYP.

Pada 2015, Jihyo mengikuti program survival girl group milik JYP Entertainement dan Mnet bernama SIXTEEN yang akan memperlihatkan karisma dan kepribadian para trainee. Beruntung, Jihyo berhasil lolos dan debut sebagai member TWICE.

Jihyo bersama dengan Nayeon, Jungyeon, Momo, Sana, Mina, Dahyun, Chaeyeon, dan Tzuyu debut sebagaiTWICE pada 20 Oktober 2015 lewat lagu utama bertajuk "Like-Ohh-Ahh". Jihyo didaulat sebagai leader dan vokal utama.

Selain aktif bernyanyi dengan TWICE, Jihyo juga kerap muncul di layar kaca, misalnya Same Bed-Different Dreams dan We Kid.