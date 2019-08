SEOUL – Kang Daniel menandai satu bulan debut solonya dengan menggelar sebuah sayembara nama penggemar. Melalui aplikasi V Live pada Senin (26/8/2019), mantan personel boyband Wanna One ini menyebutkan enam kandidat nama fandomnya.

Baca Juga: Kang Daniel dan Jihyo TWICE Pacaran, Im Seulong Mak Comblangnya?

Kandidat tersebut merupakan hasil seleksi dari 1.500 nama yang diajukan penggemar Kang Daniel sejak Senin hingga Jumat pekan lalu. Jebolan Produce 101 Season 2 ini menyortirnya dan menggembalikan kembali pada penggemar untuk memilih satu di antara enam nama fandom terpilih.

Voting dimulai pada Selasa, 27 Agustus 2019 selama 24 jam. Kang Daniel meminta penggemarnya untuk berhati-hati dan bijak dalam memilih karena nama yang terpilih nanti akan dipakai selamanya.

Lantas apa enam kandidat nama fandom yang menjadi pilihan Kang Daniel dari ribuan nama yang dikirimkan kepadanya? Berikut rangkuman Okezone.

1. DANITY

DANITY bisa bermakna beberapa hal. Pertama, kepanjangan dari Daniel dan Kitty atau bisa diartikan sebagai kucing. Seperti yang diketahui, penyanyi 22 tahun ini menyukai hewan tersebut dan memiliki tiga ekor kucing bernama Rooney, Ori dan Peter.

Arti lain dari DANITY adalah Daniel Pretty. “Wah ini maksudnya Kang Daniel memiliki keindahan dari dalam (hati) dan di luar (penampilan). Ah nama yang bagus,” ujar Daniel.

Ada pula makna DANITY yang berasal dari bahasa Inggris yakni Delight yang berarti bisa memberikan kebahagiaan pada penggemar, Attractive yang bermakna menarik, N disebut adalah Nobel. Tapi soal ini, Daniel berkata, “Aku sebenarnya tidak berpikir sampai ke sana, tapi ini nama yang indah."

Namun untuk tiga huruf lainnya yakni I T dan Y, pelantun What Are You Up To itu tidak melanjutkannya.

Baca Juga: Pacaran dengan Dua Lipa, Anwar Hadid Pindah Agama

Meski begitu, nama DANITY langsung viral di media sosial, bahkan penggemar menambahkan tiga makna lainnya seperti Innovator yang bermakna pembaharuan, T itu adalah tough yang menandakan jika dia sulit untuk dilemahkan. Serta menutup akhir kata itu dengan Yippee, bermakna teriakan untuk merayakan keberhasilan Kang Daniel.

2. BELL Kandidat kedua untuk nama fandom Kang Daniel ini bernama BELL, disebutkan jika ini bisa diartikan dengan suara. Daniel menjelaskan jika cerita dirinya dan penggemar dimulai dari suara yang berarti adalah nyanyian darinya. “Ini arti yang luar biasa untukku,” puji Daniel. 3. EL’DO EL’DO menjadi kandidat selanjutnya untuk nama penggemar setia Kang Daniel. EL’DO ini diartikan sebagai El Dorado, nama tersebut merupakan legenda di mana ada sebuah kota yang hilang namun berisikan emas. “E dan L berasal dari Daniel, serta Do dari El Dorado. Ini maksudnya penggemar melihat Daniel seperti El Dorado,” jelasnya. 4. HI.D HI.D punya makna singkat, di mana saat penggemar menyapa Kang Daniel idolanya dengan ‘Hi D (Daniel)’, maka akan disambut dan dibalas olehnya. “Wah menyenangkan juga, ini ide yang bagus,” katanya. 5. RE:D Kandidat kelima RE:D punya dua makna, pertama bisa dibaca dengan kata ‘Ready’ yang artinya siap. Serta yang kedua adalah Re yang berarti mengulang dan D adalah inisial nama Daniel. “Jadi maksudnya, Daniel lagi” kata kekasih Jihyo TWICE ini. 6. Steezy Steezy merupakan singkatan dari style dan easy. Mengenai makna singkat dari kandidat keenam ini, Kang Daniel pun cukup menyukainya. “Ini mudah untuk disebut,” ujarnya.