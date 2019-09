JAKARTA - Danur 3: Sunyaruri baru saja melangsungkan special screening di tiga kota, Bandung, Yogyakarta, dan Jakarta. Film ini merupakan akhir dari trilogi Danur yang diproduksi oleh MD Pictures dan Pichouse Films.

Baca Juga: 3 Film Indonesia Wajib Tonton di Bulan September

Pada trailer terakhirnya, Sunyaruri mendapat sedikit sorotan lantaran ada adegan yang mirip dengan adegan di serial Netflix, The Haunting of Hill House.

Adegan tersebut adalah ketika Risa (Prilly Latuconsina) terbaring di sebuah sofa dengan mata tertutup. Tak lama setelah itu, Risa terbangun dan melihat ada sosok hantu terbang di atasnya. Pergerakan kamera berputar 90 derajat terlihat sama seperti adegan kemunculan The Bent-Neck Lady di serial horor The Haunting of Hill House.

Awi Suryadi, sang sutradara, mengaku bahwa adegan tersebut sudah tertulis di naskah skenario. Ia menolak jika adegan tersebut dianggap meniru The Haunting of Hill House.

"Adegan itu udah ada di naskah sih, serial yang tadi kamu sebut tentunya saya aware, cuma saya belum nonton full episode," kata Awi dalam konferensi pers Danur 3: Sunyaruri di Jakarta Selatan, Selasa (24/9/2019). Selain adegan The Bent-Neck Lady, film Danur 3: Sunyaruri juga menampilkan beberapa adegan mirip dengan film lain. Salah satunya adalah ketika Peter cs. menghilang dengan efek melebur menjadi debu layaknya di film Avengers: Infinity War. Baca Juga: Setelah 11 Tahun, Donnie Yen Ucap Salam Perpisahan pada Ip Man Danur 3: Sunyaruri akan mulai tayang pada 26 September 2019. Film ini menampilkan Prilly Latuconsina, Rizky Nazar, Steffi Zamora, dan Syifa Hadju.