JAKARTA - Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Tiga Setia Gara rupanya memancing beragam komentar netizen. Bahkan diantaranya ada yang memancing kemarahan penyanyi rock tersebut hingga membalas komentar dengan kata kasar.

Dalam foto yang telah diunggah Tiga pada 10 September 2019, seorang netizen menyebut bahwa perempuan bertato itu hanyalah seorang ratu drama.

"Drama queen," tulis seorang netizen.

Tiga yang melihat komentar tersebut terlihat tidak terima. Bahkan ia membalasnya dengan komentar yang kasar dalam bahasa Inggris.

"I wish your mom get rape and people will call her drama fuc*in sl*t!," (Aku berharap ibumu diperkosa dan orang-orang akan menyebutnya pelacur drama!)

Ada juga warganet yang menyindir Tiga karena malah menggunakan internet untuk mengunggah Insta Story tetapi tidak bisa browsing tentang informasi keberadaan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Amerika Serikat.

"Punya Internet buat posting story tapi enggak bisa browsing KBRI di DC #baubau," Tiga pun langsung membalasnya, "Eh, bangsa*. Maksud lu apaan?," Lainnya beranggapan bahwa Tiga merasa ragu untuk kembali ke tanah air karena suaminya sudah meminta maaf, padahal Nikita Mirzani sudah menawarkan bantuan untuk membiayai kepulangannya. "Nikita Mirzani mau bayarin tiket pesawat dia, tapi dia bilang mau kerja apa nanti di Indonesia? terus ragu karena suaminya sudah minta maaf," tulis netizen tersebut. Kembali merasa tak terima, Tiga langsung membalas komentar tersebut. "Heh, goblo*. Makanya baca berita yang pintar. Baca tuh IG story gua!," balas Tiga. Tiga Setia Gara tiba-tiba menghebohkan dunia Instagram karena pengakuannya disiksa sang suami, James, lewat unggahan Insta Storynya pada 16 September 2019. Ia mengaku hanya berbohong kepada semua pihak untuk menutupi aib suaminya yang selama ini sudah menyiksanya. Sambil menangis, Tiga meminta tolong kepada netizen untuk menghubungi KBRI di Amerika untuk membantu mengembalikannya ke tanah air. Ia mengaku sudah tak kuat lagi menghadapi siksaan dari suaminya.