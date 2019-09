JAKARTA - Perseteruan antara Melaney Ricardo dan Elza Syarief diketahui telah berakhir. Keduanya mengakui bahwa pertikaian di antara mereka terjadi lantaran adanya kesalahpahaman belaka.

Baca Juga: Sudah Damai, Elza Syarief Ungkap Alasan Polisikan Melaney Ricardo

Kini setelah berbaikan, Melaney dan Elza nampak terlihat akrab, bahkan saling berpelukan satu sama lain. Mereka pun tak sungkan saat diminta duduk bersama dan melakukan sesi wawancara.

Dalam sesi wawancara, baik Melaney maupun pengacara 62 tahun itu berkali-kali mengatakan bahwa permasalahan mereka telah selesai dan tak lagi meninggalkan rasa benci. Bahkan, setelah berbaikan Melaney ditawari Elza untuk menjadi salah satu brand ambassador produk kecantikannya.

"Eh lo nanti jadi ikon gue ya," pinta Elza Syarief dalam sesi wawancara di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (16/9/2019).

"Ikon apa?" tanya Melaney.

"Saya kan import kosmetik dan skincare. Nanti ada tujuh brand dari Korea, habis itu saya mau buat kafe di Sari Pan Pacific, namanya Malina," jelas Elza.

Mendengar hal itu, Melaney pun menyetujui kerja sama yang ditawarkan oleh Elza Syarief. Bahkan ia memuji sikap Elza yang nampak memanfaatkan momen viral untuk sesuatu hal yang bermanfaat.

"Ngomong ngomong ngomong, masuk selipan. Nah ibu bagus nih, manfaatkan momen. Kan kita lagi viral bu, manfaatin saja bu, kita bikin clothing baju, atau apa kek," timpal Melaney.

Baca Juga: Hasil Tes DNA Negatif, Bopak Castello Ingin Putri Mayangsari Minta Maaf

"Yang kemarin sudahlah bu, we can't change thing in the past, yang sudah terjadi di belakang kan sudah enggak bisa (diubah), yang penting sekarang bu Elza viral, bisa dimanfaatkan bu, bikin kosmetik kek, bikin kafe, jadi hal yang positif, berkah buat semua orang," tutup Melaney.