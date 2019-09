MAGELANG - Yura Yunita sukses menutup perhelatan Balkon Jazz Festival 2019 dengan penampilan yang ciamik, Sabtu 14 September 2019. Tak hanya menyanyi, solois wanita ini juga berinteraksi dengan penonton dengan menceritakan makna di balik lagu-lagu yang dia bawakan

Mengawali penampilnya, Yura yang mengenakan busana berwarna putih itu menyanyikan lagu berjudul Apakah Kamu. Yura pun meminta penonton untuk ikut bernyanyi menyanyi dengan suara yang lantang.

Pemilik nama lengkap Yunita Rachman ini melanjutkan aksi panggung dengan lagu Berawal dari Tatap. Di tengah-tengah lagu, Yura Yunita meminta penonton untuk mengangkat tangan kanan mereka.

Wanita 28 tahun ini juga sempat belajar Bahasa Jawa di panggung Balkon Jazz Festival 2019. Dia mencoba menyapa penonton dengan Bahasa Jawa.

"Kalau bahasa sini piye kabare ya? Jawabnya apa? Oh apik ya. Aku bisa, bisa, piye kabare?," ujar Yura dengan ekspresi bahagia.

Selanjutnya Yura membawakan lagu dengan makna yang cukup dalam. Lagu berjudul Buka Hati ini digubah dari doa-doa malam.

"Banyak yang tanya ini lagu tahajud. Ini doa semoga orang yang kita cinta bisa buka hatinya. Selamat meresapi lagunya," ujar Yura.

Selanjutnya, lagu yang dibawakan Yura berjudul Buktikan. Menurut Yura, lagu ini cocok untuk orang-orang yang sedang menunggu keseriusan dari pasangannya. Setelah membawakan lagu Buktikan, Yura pun mempersembahkan lagu untuk para pejuang hubungan jarak jauh atau LDR (Long Distance Relationship). Sebelum menyanyikan lagu Intuisi, Yura mendoakan agar para pejuang LDR dapat bertahan untuk memperjuangkan hubungan mereka.

"Kita doain semoga mereka bertahan sampai kapanpun. Tapi ada enggak yang enggak bertahan? Kamu sudah samperin, dan dia ga peka ternyata intuisi kamu salah," lanjut Yura.

Selanjutnya Yura membawakan lagu berjudul Cinta dan Rahasia. Menurut Yura, lagu ini bercerita tentang seseorang yang memendam perasaan pada sahabatnya.

Menutup penampilannya, Yura pun membawakan lagu Hari Bahagia. Yura pun kemudian mengucapakan salam perpisahan untuk para penonton yang hadir dalam Balkon Jazz Festival 2019.

"Thank you so much Balkon Jazz, sampai ketemu lagi, see you!," tutup Yura sembari meninggalkan panggung.