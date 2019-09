JAKARTA – YouTube kini menjadi salah satu platform populer bagi selebriti untuk dekat dengan penggemarnya. Tak terkecuali untuk pedangdut seksi Pamela Safitri.

Sejak membuka channel YouTube pada 18 April 2018, Pamela telah mengunggah total 49 video. Konten yang disuguhkannya pun cukup beragam, mulai dari kegiatan keartisan, liburan, hingga melakoni berbagai tantangan dengan teman-temannya.

Pamela Safitri pun terbilang konsisten memamerkan kemolekan tubuhnya lewat video-video tersebut. Tak heran, dia sukses menggaet lebih dari 310.000 subscriber.

Meski pengikutnya terbilang sedikit, namun jangan salah. Setidaknya ada video Pamela Safitri yang berhasil menembus jutaan viewers di YouTube. Apa saja? Ini ulasan Okezone untuk Anda.

Pamela Safitri Buka Baju

Sejak diunggah pada 23 April 2018, video berjudul Pamela Safitri Dihukum Buka Baju ini sukses menarik perhatian 6.282.059 viewers. Berdurasi 25 menit 35 detik, video itu bercerita tentang perjalanan sang pedangdut di salah satu wahana permainan di Jakarta Utara.

Tak sekadar bermain, Pamela dan rekan-rekannya pun melakukan tantangan. Bagi siapa yang takut menaiki wahana maka harus dihukum buka baju. “Ada satu wahana yang aku takut. Tapi, mudah-mudahan masih bisa dilakukan,” katanya.

Nyaris semua tantangan ekstrem seperti Tornado, Halilintar maupun Hysteria ditaklukkan Pamela Safitri. Namun saat masuk ke rumah hantu, pemilik goyang drible ini pun menyerah. Di akhir video, dia harus menjalani hukuman membuka baju.

Tantangan Eat It or Wear It

Video Pamela Safitri lainnya yang menyita perhatian warganet lagi-lagi soal tantangan. Bersama rekannya, dia harus memilih untuk memakan atau memakai berbagai menu, seperti susu, yoghurt, hingga minuman kaleng.

Namun dari sekian banyak makanan wajar itu ada menu 'jebakan', seperti santan, telur dan terigu. Kalah tantangan, Pamela dan rekannya harus diguyur dengan susu.

Video sang pedangdut bermandikan susu itu sukses ditonton 4.078.681 kali dan mendapatkan reaksi beragam dari warganet. Ada yang mencibir, tidak sedikit pula yang menikmati video tersebut.

Pamela Adu 'Gede' dengan Cupi Cupita





Video berjudul Pamela Adu Gede sama Cupita yang diunggah pada 14 Februari 2019 ini ditonton 3.830.037 kali. Dalam video tersebut, Pamela dan Cupi Cupita yang tergabung dalam The Drible melakukan pemotretan bersama.

Saat berada di ruang make-up, Pamela dan Cupi saling melemparkan canda tentang payudara. Sampai Pamela mulai bernyanyi “Enak susunya mama mama,” yang membuat Cupi menari.

Selain cuplikan video tersebut, hadir pula saat di mana Pamela tengah dipangku oleh seorang pria saat memperkenalkan teman di sampingnya. “Hey cantik, ini nih yang mengalahkan gua katanya. Sukses operasinya ya,” ujar Pamela.*

