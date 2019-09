JAKARTA – Hot gosip pagi ini (9/9/2019), diisi oleh video dugem Gisella Anastasia yang viral di media sosial, pada 6 September 2019. Dalam video tersebut, Gisel terlihat berjoget diiringi lagu Panah Asmara milik Afgansyah Reza di hadapan seorang pria.

Namun bukan hanya Gisel yang menarik perhatian publik dalam video itu. Pasalnya, ada Aurel Hermansyah yang turut muncul dalam video tersebut. Menurut sumber dekat keluarga Ashanty, keberadaan Aurel di klub malam itu karena diajak sahabatnya.

Aurel rupanya berteman dekat dengan fotografer Yan Setiawan yang juga ada di klub yang sama. “Aurel bersahabat dengan fotografer Yansen (Yan Setiawan). Kebetulan, Gisel adalah modelnya,” tutur sumber tersebut dalam pesan singkatnya kepada Okezone.

Menurut sumber tersebut, baru kali ini Aurel dan Gisel berada di satu klub malam. Selain keberadaannya di klub malam tersebut, Aurel juga menjadi bahan perbincangan publik lantaran penampilannya yang terbilang seksi.

Hot gosip berikutnya datang dari ahli tarot Denny Darko yang menyampaikan pesan salah satu saudara Raffi Ahmad yang telah meninggal dunia. Aksi itu terekam kamera setelah Denny menebak orang yang tengah dipikirkan bapak satu anak itu.

"Orang ini dekat sama aku. Dia sudah agak lama meninggal dunia, sebelum aku nikah sama Gigi (Nagita). Gigi juga enggak akan tahu orangnya. Aku pastikan semua yang ada disini enggak tahu," ujar Raffi.

Denny kemudian merobek kertas bertuliskan nama orang yang dipikirkan Raffi, memasukkan ke dalam gelas, dan membakarnya hingga hangus. Meski tulisan itu sudah tak bisa lagi terbaca, namun suami Vina Candrawati itu dapat menerawang apa yang tertulis di dalamnya.

Raffi cukup terkejut dengan tebakan Denny. Pasalnya, saudaranya itu sudah meninggal cukup lama dan tidak banyak teman Raffi yang mengenalnya. Tak hanya itu, Denny juga menyampaikan pesan dari orang tersebut untuk Raffi.

Sementara itu, hot gosip pamungkas datang dari Jerinx yang kembali melontarkan sindiran untuk pedangdut Via Vallen. Penggebuk drum band Superman is Dead itu mengunggah tangkapan layar mengenai berita Via Vallen yang pakaian dalamnya dicuri asisten rumah tangga.

“Enggak apa-apa maling karya orang yang penting manggung di Soundrenaline," ujar Jerinx melengkapi unggahannya pada 5 September 2019.

Unggahan Jerinx itu pun ramai ditanggapi warganet yang menilai, sang musisi hanya ingin tampil di Soundrenaline 2019. “Bandmu cupu Mas, enggak diundang ke Soundrenaline, kalah sama VV (Via Vallen). Soundrenaline tahu kualitas bandmu yang pas-pasan,” ujar seorang warganet.

