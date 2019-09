JAKARTA - Batik Music Festival 2019 akan berlangsung pada 5 Oktober di Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Event musik ini digelar sekaligus merayakan Hari Batik Nasional yang jatuh pada 2 Oktober.

Batik Music Festival akan menyajikan musik berkualitas. Maka dari itu, David Foster akan menjadi bintang utama dalam perayaan tersebut. Tak sendiri, akan hadir pula Yovie And Friends, Raisa, Kahitna, Arsy Widianto, Bunga Citra Lestari, Marcell, Rio Febrian, dan 5 Romeo.

Sesuai namanya, seluruh pengisi acara akan hadir dan tampil dengan menggunakan batik. Penyelenggara dan pengisi acara juga mengedukasi agar penonton yang hadir turut mengenakan batik.

"Kami dari Rajawali Indonesia dan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko merasa punya keinginan besar bagaimana bisa merayakan batik sebagai aset bangsa. Makanya kami akan mengundang artis internasional yang menarik. Semua artis internasional maupun Indonesia, Yovie and Friends, David and Friends. Semua penonton, kru, promotor, semua harus pakai batik. Jadi kita akan merayakan bersama sama hari batik," ungkap Anas Syahrul Alimi, CEO Rajawali Indonesia saat jumpa pers Batik Music Festival di Hard Rock Cafe, SCBD, Jakarta Selatan.

Anas Syahrul Alimi melanjutkan, Batik Music Festival bakal menggabungkan tiga mahakarya yakni batik sebagai warisan dunia, keindahan kompleks Candi Prambanan hingga sajian musik berkualitas.

"Batik tidak hanya dimaknai sebagai salah satu warisan budaya tapi juga sebagai identitas dan ikon Indonesia. Maka dalam Batik Music Festival nanti, kami akan menyuguhkan beragam pertunjukan spektakuler dari para musisi dunia dan Indonesia," sambung Anas.

Konsep yang dihadirkan pun bakal menarik. Akan ada pertarungan musisi dalam dan luar negeri. Yovie and Friends akan beradu melawan David Foster and Friends.

"Konsep musik kali ini, kami ingin mem-battle-kan antara musikus besar Indonesia dan musikus besar dunia. Dalam hal ini, Yovie punya nama Yovie and Friends dan David Foster and Friends. Konsepnya battle, mereka sama-sama membawa line up artis dan kita battle-kan," kata Anas.

Tiket Batik Music Festival dibanderol dengan kelas Super VVIP Rp5 juta, Diamond Rp3 juta, Platinum Rp2,5 juta, Gold Rp1,5 juta, Silver Rp1,250 juta dan Festival Show Rp300 ribu.