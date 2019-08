JAKARTA - Al Ghazali ikut menanggapi kasus terbakarnya sebuah minibus di kawasan Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat pada Minggu 25 Agustus 2019. Pasalnya, salah satu jenazah yang menjadi korban meninggal dunia, M. Adi Pradana alias Dana merupakan teman Al Ghazali semasa sekolah.

Melalui unggahan Instagram Stories, Al Ghazali mengucapkan turut berbela sungkawa atas kepergian Dana.

"Selamat jalan brother. Semoga amal kebaikanmu di terima di sisiNya," tulis Al Ghazali.

Tak hanya memberikan ucapan bela sungkawa, Alghazali juga menyertakan foto wajah Dana di akun media sosialnya. Ia pun berharap agar jasad almarhum Dana bisa diterima di sisi Tuhan.

"Surga menantimu brother R.I.P," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, pemuda berusia 23 tahun, M Adi Pradana alias Dana (23) tewas mengenaskan dan mayatnya dibakar oleh kakak serta ibu tirinya di daerah Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, pada Minggu, 25 Agustus 2019. Dana tewas dibunuh dan dibakar bersama ayah kandungnya, Edi Chandra Purnama (54).

Dana merupakan mahasiswa aktif di Universitas Nasional (Unas), Pasar Minggu, Jakarta Selatan, angkatan 2016. Dana merupakan sosok remaja yang memiliki bakat sebagai beatboxer atau seniman musik yang menggunakan instrumen mulut untuk menghasilkan suara yang berbeda-beda.

‎Berdasarkan hasil penelusuran Okezone dari akun Instagram milik Dana, @prvdana_, dia mengunggah sebuah postingan yang mengharukan untuk terakhir kalinya. Dalam unggahannya, Dana ‎menuliskan:

"Tell me the story about: How the sun loved the moon so much, He died every night to let her breathe‎,"‎ tulis Dana di media sosialnya.

Tulisan itu menunjukkan perasaannya yang sedang kasmaran, terlebih diunggah bersamaan dengan foto bersama kekasihnya. Tulisan itu diunggahnya pada 1 Agustus 2019.