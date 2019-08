JAKARTA – Lagu Location Unknown milik band Honne tiba-tiba saja viral di media sosial. Pemicunya, hanya karena Gempita Nora Marten alias Gempi menyanyikan lagu itu saat bersama sang ibu, Gisella Anastasia di dalam mobil.

Lucunya, saat bernyanyi Gempi hanya bisa mengingat bagian reffrain lagu tersebut. “My location unknown tryna find a way back home to you again. I gotta get back to you gotta gotta get back to you. Aku cuma tahu reff-nya, Ma," kata Gempi dalam video yang diunggah Gisel pada 18 Agustus silam.

Merespons pernyataan Gempi itu, Gisel tak lupa memberikan pujiannya. “Enggak apa-apa (hanya tau reffnya), memang begitu kebanyakan. Tapi kamu hebat kok,” ujar mantan istri Gading Marten tersebut.

Baca juga: Gemas Dengar Gempi Nyanyikan Lagunya, Honne Beri Komentar

Tingkah lucu Gempi saat menyanyikan Location Unknown itu bahkan menarik perhatian Honne. Dalam komentarnya, band asal Inggris itu menuliskan, “So cute (Lucu banget).”

Tak hanya menarik perhatian band Honne, penyanyi Citra Scholastika pun turut menyanyikan ulang lagu itu dengan tagar ‘Gara-Gara Gempi’. Tak butuh waktu lama, tagar tersebut kemudian menjadi trending Twitter di dalam negeri.

Penasaran seperti apa lagu Location Unknown milik Honne yang tengah viral tersebut? Berikut lirik dan kunci gitar lagu tersebut seperti dikutip dari Tabs Ultimate Guitar.

Baca juga: Demi Virgo, Adhisty Zara Bertekad Belajar Bela Diri

[Intro: Georgia]

Bbmaj7 Bbmaj7 Fmaj7 Fmaj7

Bbmaj7

Travelling places I haven't seen you in ages

Fmaj7

But I hope you come back to me

Bbmaj7

My mind's running wild with you faraway

Fmaj7

I still think of you a hundred times a day

[Verse 1]

Bbmaj7

I still think of you too if only you knew

Fmaj7

When I'm feeling a bit down and I wanna pull through

Bbmaj7

I look over your photograph

Fmaj7

And I think how much I miss you, I miss you

Bbmaj7

I wish I knew where I was 'cause I don't have a clue

Fmaj7

I just need to work out some way of getting me to you

Bbmaj7

'Cause I will never find a love like ours out here

Fmaj7

In a million years, a million years

[Chorus]

Bbmaj7

My location unknown tryna find a way back home to you again

Fmaj7

Gotta get back to you gotta gotta get back to you

Bbmaj7

My location unknown tryna find a way back home to you again

Dm7

Gotta get back to you gotta gotta get back to you

[Post-Chorus]

Bbmaj7

I just need to know that you're safe, given that I'm miles away

Fmaj7 C

On the first flight back to your side

Bbmaj7

I don't care how long it takes, I know you'll be worth the wait

Dm7

On the first flight back to your side

[Bridge: Georgia]

Bbmaj7

Travelling places I haven't seen you in ages

Fmaj7

But I hope you come back to me

Bbmaj7

My mind's running wild with you faraway

Fmaj7

I still think of you a hundred times a day

[Verse 2]

Bbmaj7

I still think of you too if only you knew

Fmaj7

I just need to work out some way of getting me to you

Bbmaj7

'cause I will never find a love like ours out here

Dm7

In a million years, a million years

[Chorus]

Bbmaj7

My location unknown tryna find a way back home to you again

Fmaj7

Gotta get back to you gotta gotta get back to you

Bbmaj7

My location unknown tryna find a way back home to you again

Dm7

Gotta get back to you gotta gotta get back to you

[Post-Chorus]

Bbmaj7

I just need to know that you're safe, given that I'm miles away

Fmaj7 C

On the first flight back to your side

Bbmaj7

I don't care how long it takes, I know you'll be worth the wait

Dm7

On the first flight back to your side

[Instrumental]

Gm7 Gm7 C F/A F/A C (x2)

[Bridge]

Gm7 C

I don't want to be wasting time without you

Dm7 C/E

Don't want to throw away my life I need you

Gm7 C

Something tells me we'll be alright

Dm7 C/E

Something tells me we'll be alright alright

Gm7 C

I don't want to be wasting time without you

Dm7 C/E

Don't want to throw away my life I need you

Gm7 C

Something tells me we'll be alright

Bb

Something tells me we'll be alright alright

[Chorus]

Bbmaj7

My location unknown tryna find a way back home to you again

Fmaj7

Gotta get back to you gotta gotta get back to you

Bbmaj7

My location unknown tryna find a way back home to you again

Dm7

Gotta get back to you gotta gotta get back to you

[Post-Chorus]

Bbmaj7

I just need to know that you're safe, given that I'm miles away

Fmaj7 C

On the first flight back to your side

Bbmaj7

I don't care how long it takes, I know you'll be worth the wait

Dm7

On the first flight back to your side

[Outro]

Bbmaj7 Fmaj7

I wish I'd known, location unknown

Bbmaj7 Dm7

My location unknown my location unknown, unknown

Bbmaj7 Bbmaj7 Fmaj7 Fmaj7 C Bbmaj7 Bbmaj Dm7 Dm7